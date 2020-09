Nissan Z Proto, le concept-car inspiré du passé mais tourné vers le futur

En levant le voile sur le nouveau Z Proto, Nissan annonce son intention de lancer une nouvelle génération de son légendaire coupé sportif. Le prototype au design totalement nouveau, a été présenté lors d’un évènement virtuel diffusé dans le monde entier depuis de Pavillon Nissan de Yokohama. Le Nissan Z Proto est doté d’une motorisation V6 biturbo et d’une boîte manuelle.

Le Nissan Z Proto, dont un premier aperçu avait été dévoilé en mai avec une vidéo intitulée « Nissan A-Z », rend hommage aux 50 ans d’histoire des coupés Z. Et comme ses prédécesseurs, il s’agit d’un concept de coupé sportif résolument moderne.

L’équipe de design japonaise qui a dessiné et développé le Z Proto a combiné une esthétique moderne et élégante, avec une silhouette qui rend hommage aux modèles originels. Sa carrosserie de couleur jaune vif nacré, en hommage à l’une des teintes emblématiques de deux anciennes générations de la série Z, le 240Z S30 et le 300ZX Z32, est surmontée d’un toit noir.

La ligne du capot, tout comme les phares à LED en forme de gouttes, rappellent sans équivoque le 240Z originel. La calandre est rectangulaire et a les mêmes dimensions que celle du 370Z, mais sa grille constituée d’ovales lui confère un design résolument contemporain. La silhouette demeure ainsi à la fois sportive et élégante.

Et le profil du Nissan Z Proto démontre davantage encore sa filiation avec le modèle. La ligne de fuite légèrement plus basse que les ailes avant créent une allure unique. Les feux arrière sont inspirés de ceux du 300ZX Z32, naturellement revisités pour s’adapter au monde d’aujourd’hui. Il s’agit de LED encadrées dans un rectangle noir qui habille la poupe de la voiture sur toute sa largeur et accentue leur luminosité.

Les jupes latérales ainsi que les boucliers avant et arrière sont renforcés de fibre de carbone. Les jantes en alliage de 19’’ et la double sortie d’échappement renforcent l’allure racée du Nissan Z Proto.

Technologie moderne et touches rétro se combinent harmonieusement dans l’habitacle du Nissan Z Proto. Le tout pour un confort optimal du conducteur comme du passager.

L’équipe de design intérieur a demandé conseil à plusieurs professionnels du sport automobile. Le but : concevoir pour le Nissan Z Proto un habitacle de voiture de sport idéal pour la conduite sur route comme sur piste. Ainsi, toutes les informations capitales figurent sur l’écran de 12,3 pouces du tableau de bord digital, organisées de façon à ce que le conducteur puisse les appréhender d’un coup d’œil.

Le nouveau volant épais permet un accès rapide aux commandes. Les équipes de Nissan design ont toutefois choisi de lui conférer une esthétique vintage.

Des touches de jaune, rappelant la couleur de la carrosserie, éclairent l’habitacle, à l’instar des surpiqûres sur le tableau de bord. On retrouve également du jaune sous forme d’accents et de rayures dégradées sur les sièges, ce qui accentue visuellement leur profondeur.

A l’origine, le coupé Z a été créé pour rendre la performance et le plaisir de conduite accessible au plus grand nombre.

La puissance de la motorisation augmente à chaque nouvelle génération. Et même si le coupé Nissan Z ne se réduit pas à son moteur, l’équipe de développement du Nissan Z Proto s’est assuré de la puissance et des performances de celui-ci.

Son capot élancé abrite un V6 biturbo amélioré, associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports. Le travail continue sur le prototype pour parfaire le comportement et la cohérence du futur coupé sportif de Nissan, et ainsi rendre encore et toujours la performance accessible : c’est ce qui définit les coupés Nissan Z depuis 50 ans.

