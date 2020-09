Jaguar offre un lifting à sa F-Pace

Avec son design plus affirmé, son habitacle richement fini et entièrement nouveau, l’info-divertissement Pivi Pro de dernière génération et un choix de moteur à quatre et six cylindres en ligne incluant des technologies d’hybridation légère MHEV et hybride rechargeable PHEV, la nouvelle Jaguar F-Pace est plus luxueuse, plus connectée et met en avant les motorisations électrifiées. Le quatre-cylindres de 404 chevaux dispose d’une autonomie en tout électrique pouvant aller jusqu’à 53 km.

Le nouveau design extérieur confère au SUV sportif plusieurs fois primé une présence plus affirmée, avec un nouveau capot moteur sculpté, plus bombé et évocateur de puissance et des surfaces plus souples, mieux définies. Le nouveau capot moteur contribue à une allure fluidifiée en réduisant le nombre de lignes fermées sur la face avant de la voiture.

La calandre, plus large, présente une finition diamant inspirée de la tradition Jaguar et de son blason, tandis que les prises d’air latérales, dans les ailes avant, arborent la silhouette du jaguar bondissant, preuve de l’exceptionnelle attention aux détails qui caractérise la nouvelle F-Pace. Un nouveau bouclier aux prises d’air redessinées et fermées de maille sombre renforce la présence dynamique du nouveau F-Pace.

Les nouveaux quadruples projecteurs ultra minces à leds, avec la signature lumineuse de jour en double J, sont disponibles en option avec la technologie Pixel LED. Ils délivrent une luminosité et une résolution accrues. Avec la fonction Adaptive Driving Beam, qui analyse la route par anticipation et adapte automatiquement le faisceau pleins phares pour estomper les projecteurs du trafic opposé et les signaux lumineux environnants, le système sait moduler la forme du faisceau en sélectionnant les différents segments de leds pour optimiser la visibilité sans perturber les autres conducteurs.

La technologie Premium LED fait partie des équipements de série sur l’ensemble de la gamme à l’exception des finitions SE et HSE, pour lesquelles elle est disponible avec l’option Auto High Beam Assist. Le système utilise la caméra frontale de vision éloignée pour passer automatiquement de l’éclairage “code” en ”pleins phares” épargnant tout éblouissement aux conducteurs croisés. Les indicateurs de direction animés (Animated Directional Indicators), également disponibles sur toutes les versions sous forme d’option*, procurent une sophistication accrue.

A l’arrière, le nouveau bandeau lumineux, très mince, reprend la signature Jaguar en double chicane – apparue sur la I-Pace 100% électrique – pour augmenter visuellement la largeur. Le nouveau dessin du bouclier et du hayon arrière plus modelé contribue à un design plus présent, plus fort et confère une allure plus statutaire.

Avec la finition extérieure R-Dynamic, la nouvelle F-Pace présente une série d’éléments spécifiques pour un style plus évocateur de performances ; toutes les versions sont également disponibles avec le Black Pack Extérieur, qui compose une allure plus dynamique avec encore plus de détails spécifiques en finition noir brillant.

La F-Pace présente un intérieur encore plus luxueux et une connectivité améliorée, pour une atmosphère plus raffinée. Le design du nouvel habitacle est plus affirmé, plus dynamique et davantage orienté vers le conducteur. La nouvelle console centrale, sportive et au design plus vif, rejoint le tableau de bord ; elle comprend un chargeur sans fil avec amplificateur de signal, en option, et davantage de rangements.

Au cœur de ce nouvel habitacle, finement intégré, se trouve l’écran tactile de 11,4 pouces, en verre incurvé, dans son cadre élégant en alliage de magnésium. Il permet de contrôler le nouveau système d’info-divertissement Pivi Pro. Des garnitures authentiques, boiseries en finition naturelle non vernie ou placages d’aluminium, aux formes joliment galbées, enrichissent la partie haute des portières et courent tout le long du tableau de bord, comme le capot d’un piano. Les haut-parleurs medium à la grille métallique travaillée au laser, et la commande rotative Jaguar Drive Control symbolisent la minutieuse attention portée à chaque détail.

Le nouveau Drive Selector arbore dans sa partie supérieure une couture en “balle de criquet”, pour un toucher plus sensible, tandis que la partie basse est faite de métal finement usiné.

Les nouvelles contre-portes, dotées d’une nouvelle poignée de maintien à 360°, facilitent l’accès à bord tout en améliorant la capacité de rangement de bouteilles notamment, tandis que les interrupteurs des vitres électriques, auparavant sur le dessus de la porte ont été placés plus bas, à meilleure portée.

Les nouveaux sièges offrent une assise plus large, de nouvelles fonctions de massage, et la partie chauffante ou climatisée est plus importante. Sur certaines versions, la silhouette du félin bondissant est embossée sur chaque appui-tête, et de multiples signatures “Est.1935 Jaguar Coventry” soulignent la fidélité à la tradition de la marque.

Plusieurs systèmes, de technologie avancée, prennent soin du bien-être et de la santé des passagers. L’ionisation de l’air en améliore la qualité en faisant appel aux nanotechnologies ; elle écarte les allergènes et les mauvaises odeurs. Ce système intègre à présent une filtration, qui élimine les particules ultrafines, pour la santé et le bien-être des occupants. Il suffit de pousser le bouton “purify“ pour l’activer.

La nouvelle F-Pace est disponible avec la motorisation P400e PHEV, au côté des tout derniers quatre et six-cylindres Ingenium, essence et Diesel. L’hybridation légère (MHEV) est aussi disponible, pour la première fois, alliée à certains moteurs. Toutes les versions de la F-Pace disposent de la transmission intégrale intelligente et de la boîte de vitesses automatique huit rapports.

Entièrement rechargée, la nouvelle F-Pace P400e dispose d’une autonomie de 53 km en mode tout électrique, ce qui la rend capable d’effectuer le trajet moyen domicile travail, aller-retour (soit 30,2 km au Royaume-Uni) sans avoir besoin d’une recharge. Un chargeur rapide (30 kW DC) peut prodiguer 80% de charge en 30 minutes (30,2 km) tandis qu’une borne murale à domicile de 7 kW demandera seulement 1 heure 40 pour ce même niveau de 80%.

Tous les moteurs sont couplés à la boîte de vitesses automatique Jaguar huit rapports, que l’on peut contrôler depuis les palettes au volant pour davantage d’implication dans la conduite.

La transmission intégrale est de série sur toutes les versions de la F-Pace.

Le JaguarDrive Control comporte quatre modes, Confort, Eco, Pluie-Glace-Neige et Dynamic, parmi lesquels le conducteur peut choisir manuellement selon les conditions. Les réglages, que l’on sélectionne via le nouveau Drive Selector, adaptent les organes de la F-Pace, direction, transmission, accélérateur et (sur demande) les réglages du système Adaptive Dynamics.

La nouvelle F-Pace introduit la conception électronique avancée de Jaguar, dénommée EVA 2.0 (Electronic Vehicle Architecture), qui intègre un ensemble de nouvelles technologies pour garantir que l’auto est prête pour le futur, toujours connectée et toujours à la pointe des mises à jour.

Le tout dernier système d’info divertissement Pivi Pro se contrôle via le tout nouvel écran tactile en verre incurvé de 11,4 pouces. Il marque des progrès importants, au nombre desquels une clarté supérieure : l’écran est trois fois plus brillant et 48% plus grand que le précédent écran de 10 pouces, et la conception simplifiée des menus permet d’afficher jusqu’à 90 % des fonctions courantes depuis l’écran, en deux clics maximum.

Pour aider le conducteur à obtenir les informations capitales au plus vite, la nouvelle F-Pace présente aussi un nouvel écran conducteur HD interactif de 12,3 pouces aux graphismes améliorés, ainsi qu’un mode configurable qui peut afficher la carte de navigation en plein écran, avec des instructions pour chaque changement de direction, les données digitales, le media écouté, la liste des contacts ou les éléments d’info divertissement. Travaillant en binôme avec la technologie d’affichage tête haute (Head-up Display) en option, ce large écran permet à la nouvelle F-Pace de communiquer à son conducteur toutes les informations dont il a besoin sans le distraire.

Pour la première fois sur ce segment, le très innovant système de neutralisation des bruits de la route (Active Road Noise Cancellation) analyse en permanence les vibrations de la route et calcule le bruit de fréquence opposée pour effacer le bruit perçu par les passagers. Ceci donne un niveau sonore plus bas dans l’habitacle, pour une atmosphère plus raffinée et une diminution de la fatigue communément provoquée par une longue exposition aux bruits de basse fréquence.

La nouvelle F-Pace bénéficie également d’assistances à la conduite de dernière génération, qui comprennent le système de sortie surveillée (Clear Exit Monitor), capable de prévenir les passagers avant et arrière qu’une voiture ou un cycliste approche au moment où ils s’apprêtent à ouvrir les portières. Le Cruise Control adaptatif quant à lui maintient automatiquement une distance de sécurité vis-à-vis de la voiture précédente.

La toute dernière technologie Jaguar de contrôle des alentours par caméras 3D (3D Surround Camera) donne davantage de détails et tout un choix d’angles de vision instantanés pour aider aux manœuvres. La sélection de réglages inclut la vision des carrefours (Junction View), la vision 3D en perspective, et la vision à la verticale (ClearSight Plan View).

