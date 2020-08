Jaguar annonce une édition limitée, I-Pace EV320

La Jaguar I-Pace, SUV de Performance 100% électrique, devient toujours plus séduisante avec la version EV320 en édition limitée.

Parée de tous les atouts qui ont valu à l’I-Pace d’être couronnée à la fois Voiture Européenne de l’Année et Voiture Mondiale de l’Année, l’EV320 présente un nouveau niveau de puissance de 320 chevaux avec un couple instantané de 500 Nm.

Égalant la version EV400, l’EV320 offre une autonomie de 470km (WLTP), et dispose des mêmes technologies de pointe, l’info divertissement Pivi Pro, rapide et intuitif, l’ionisation de l’air de l’habitacle avec la filtration PM 2,5, ainsi que le rétroviseur numérique ClearSight.

Développée pour répondre à la demande de véhicules électriques premium, l’édition limitée I-Pace EV320 propose un équilibre inégalé entre les performances d’une transmission intégrale, le raffinement et l’agilité, le tout allié à une autonomie étonnante en conditions réelles et à un vrai caractère pratique au quotidien.

De tels atouts, associés à la valeur résiduelle exceptionnelle de l’I-Pace, à des coûts d’usage étonnamment modérés et à son éligibilité pour des niveaux de taxes très bas, voire nuls sur beaucoup de marchés, rendent l’EV320 encore plus convaincante, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers.

« La Jaguar I-Pace a été le premier SUV de Performance 100% électrique au Monde, et les développements que nous lui apportons dès cette année la rendent plus séduisante encore.

Cette nouvelle version de 320 chevaux conserve tout ce qui fait la personnalité de l’I-Pace – le magnifique design Jaguar, le luxe, des performances électrisantes – à un niveau de prix si irrésistible sur les marchés européens que nous espérons voir encore davantage d’usagers passer à l’électrique », a indiqué Finbar Mcfall, Global Product Marketing Director, Jaguar Land Rover.

Une nouvelle mise au point des moteurs électriques conçus par Jaguar, légers, compacts et efficaces obtient le niveau de puissance de 320 chevaux. Comme sur la version de 400 chevaux, le couple est distribué aux quatre roues par la transmission intégrale pilotée Jaguar, qui garantit la meilleure adhérence dans toutes les conditions. L’accélération de 0 à 100 km/h, en 6,4 secondes seulement, est très compétitive, et l’EV320 peut atteindre la vitesse maxi, électroniquement limitée, de 180 km/h. Tout comme la version 400 chevaux, l’EV320 dispose d’une autonomie allant jusqu’à 470km (WLTP).

Au moment de recharger, le chargeur embarqué de 11 kW permet à tous ceux qui ont accès à un réseau triphasé de profiter de temps de recharge encore plus rapides qu’auparavant : avec une connexion à une borne murale de 11 kW, on dispose de 53 km* d’autonomie (WLTP) pour une heure de recharge, et la recharge complète, batteries complétement vides, demande moins de 8 heures et 40 minutes – une durée idéale pour une recharge nocturne à domicile. Quant à la recharge en plein trajet, un chargeur 50 kW DC procure une autonomie de 63 km en quinze minutes ; un chargeur 100 kW DC donnera 127 km dans le même temps.

La qualité de l’air et la recherche du bien-être des occupants sont une priorité, avec une ionisation de l’habitacle accompagnée d’un filtrage PM 2,5 qui capture les particules ultrafines et les allergènes en suspension dans l’air. L’I-Pace est même capable de filtrer l’air de son habitacle avant-même que le voyage ne commence.

Le design extérieur est mis en valeur par la nouvelle calandre gris Atlas et les clients bénéficient d’un nuancier étendu, d’une nouvelle gamme de jantes et de la nouvelle option luxueuse Bright Pack, disponible sur toutes les versions, EV320 et EV400, en finitions S, SE et HSE.

L’EV320 est disponible à la commande dès maintenant sur certains marchés européens, dès maintenant et pour une période limitée.

D'après communiqué