Porsche annonce des nouveautés pour la Taycan

L’arrivée de la nouvelle année modèle en octobre coïncidera avec l’introduction de nombreux nouveaux équipements sur la Porsche Taycan. La fonction Plug & Charge, par exemple, permet de recharger et de payer facilement sans avoir besoin de cartes ou d’une application : il suffit de brancher le câble de recharge et le Taycan établit une communication cryptée avec la borne de recharge compatible Plug & Charge. Le processus de recharge démarre alors automatiquement. Les paiements sont également effectués automatiquement.

Parmi les autres innovations figurent également des fonctions pouvant être commandées en ligne de manière flexible (Functions on Demand, FoD), un head-up display en couleur et un chargeur embarqué d’une capacité maximale de 22 kW (en option). Dans le futur, les suspensions pneumatiques adaptatives disposeront d’une fonction Smartlift.

Les valeurs d’accélération du Taycan Turbo S ont également été optimisées. Avec le Launch Control, il peut désormais passer de 0 à 200 km/h en 9,6 secondes, soit 0,2 seconde plus vite que précédemment. Le quart de mile est abattu en 10,7 secondes (au lieu de 10,8). Le Taycan est toujours en mesure de démontrer ses capacités d’accélération à de multiples reprises de manière successive sans perte de performance, une caractéristique des voitures de sport.

La voiture de sport électrique mise à jour en profondeur sera disponible à la commande à partir de mi-septembre et arrivera dans les Porsche Centres dès mi-octobre.

Un head-up display en couleur est désormais disponible en option. Il projette les informations utiles directement dans le champ de vision du conducteur. L’affichage est scindé en trois zones : une section principale, une autre pour les états et une troisième pour les affichages temporaires, comme les appels ou les commandes vocales. L’affichage de la navigation, un wattmètre et un affichage personnalisé peuvent également être présélectionnés.

Grâce à la nouvelle fonction Smartlift, proposée de série en association avec les suspensions pneumatiques adaptatives, le Taycan peut être programmé pour se surélever automatiquement dans certaines situations récurrentes, par exemple des casse-vitesses ou des allées de garage. Sur autoroute, la fonction Smartlift peut également agir activement sur la hauteur de caisse, l’adaptant afin de définir le meilleur compromis possible entre efficience et confort.

Un chargeur embarqué CA de 22 kW est désormais également proposé en option. Ce chargeur permet de recharger la batterie environ deux fois plus rapidement que le chargeur standard 11 kW en courant alternatif. Cette option sera disponible à la fin de l’année (sous réserve de disponibilité).

Grâce à la fonction FoD, les conducteurs de Taycan peuvent acheter diverses fonctions de confort et d’assistance selon leurs besoins. L’originalité du système est qu’il reste fonctionnel après l’achat et pour la configuration d’origine de la voiture de sport. Grâce aux mises à jour en ligne et par radiocommunication, il n’est pas nécessaire de se rendre à l’atelier. Le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) est déjà disponible sous forme de FoD. Les dispositifs Power Steering Plus, Active Lane Keep Assist et Porsche InnoDrive seront également ajoutés sous forme de FoD.

Les clients peuvent choisir d’acquérir ces fonctions pour leur Taycan ou souscrire un abonnement mensuel. S’ils optent pour la formule mensuelle, les clients bénéficient de trois mois d’essai. Après enregistrement et sélection de la (des) fonction(s) désirée(s) sur le Porsche Connect Store, et à condition qu’une connexion puisse être établie, le serveur Porsche transmet au Taycan un paquet de données par l’intermédiaire du réseau de téléphonie mobile. Les conducteurs sont notifiés de la disponibilité de ces paquets de données par le Porsche Communication Management (PCM). L’activation est effectuée en quelques minutes. Un message apparaît sur l’écran d’affichage central une fois l’activation terminée. À l’introduction de la nouvelle année modèle, quatre fonctions pourront être achetées et trois seront proposées sous forme d’abonnement mensuel.

Le dispositif Active Lane Keep Assist permet de maintenir le véhicule au centre de sa voie de circulation par une intervention continue sur la direction, même dans les embouteillages. La fonction InnoDrive adapte la vitesse en fonction des conditions de route en amont, comme une limitation de vitesse, un virage, un rond-point ou toute situation nécessitant de céder le passage ou de s’arrêter, et tout cela en respectant le caractère d’une voiture de sport.

Avec un guidage actif de navigation, le Porsche Intelligent Range Manager (PIRM) œuvre en arrière-plan pour optimiser tous les paramètres système afin de garantir un niveau de confort maximal et un temps de parcours minimal.

Le dispositif Power Steering Plus agit en fonction de la vitesse du véhicule, assurant une réaction directe et précise à haute vitesse, et offrant une assistance de direction renforcée à basse vitesse. Fonction sous demande.

Une autre toute nouvelle fonction offre la possibilité de recharger tout en préservant la batterie. Le système peut limiter la capacité de recharge sur les bornes adaptées (par exemple les borne de recharge haute puissance Ionity) à environ 200 kW si l’utilisateur prévoit d’effectuer une pause plus longue. Cette fonction allonge la durée de vie de la batterie et limite la déperdition de puissance. Le conducteur peut sélectionner cette fonction de recharge avec préservation de la batterie sur l’affichage central. Naturellement, s’il choisit de ne pas faire appel à cette option, la pleine puissance de maximum 270 kW reste disponible sur les bornes de recharge haute puissance de 800 V.

Par ailleurs, de nouvelles fonctions de recharge intelligentes sont disponibles en combinaison avec le Mobile Charger Connect et le Home Energy Manager. Parmi celles-ci figure la fonction Power Guard, qui est désormais capable de prévenir une surcharge du réseau domestique, quel que soit le nombre de phases, mais aussi d’assurer une recharge optimisée avec l’énergie produite au niveau domestique. L’utilisation de cette fonction pour recharger le Taycan à l’aide de l’énergie solaire domestique s’inscrit dans le cadre d’un processus ciblé. Dès que le niveau minimal de charge de la batterie, configuré librement, a été atteint, le système ne fait appel qu’à l’énergie solaire qui n’est pas utilisée par le bâtiment.

La fonction Plug & Charge simplifie la recharge : il suffit au conducteur du Taycan de brancher le câble de recharge et le processus est lancé. Les données d’authentification sont sauvegardées dans le véhicule. La borne de recharge identifie donc automatiquement le véhicule connecté. La norme ISO 15118 garantit que la communication entre l’infrastructure et le véhicule est inviolable. Les paiements s’effectuent aussi automatiquement. La fonction Plug & Charge est déjà opérationnelle sur les bornes de recharge Ionity en Allemagne, en Norvège, au Danemark, en Suède, en Finlande, en Italie et en République tchèque. Douze pays européens supplémentaires s’ajouteront début 2021.

L’année modèle 2021 est déclinée en sept nouveaux coloris extérieurs : Mahogany Metallic, Frozen Berry Metallic, Cherry Metallic, Coffee Beige Metallic, Crayon, Neptune Blue et Ice Grey Metallic.

Le pack Carbon Sport Design est disponible pour toutes les versions du Taycan. Ce pack inclut notamment des inserts en fibre de carbone au bas de la face avant et au niveau des garnitures de bas de caisse ainsi que des lamelles en fibre de carbone sur le diffuseur arrière.

La radio numérique fait désormais partie de la dotation de série. Les stations de radio diffusées par voie numérique en formats DAB, DAB+ et DMB garantissent une qualité sonore sensiblement supérieure. Porsche a également enrichi l’équipement de série en matière de connectivité. Les podcasts Apple® peuvent désormais être sélectionnés parmi les sources médias.

D’après communiqué