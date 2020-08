Mercedes-Benz Vans annonce son nouveau ludospace, Classe T

Avec ses petits, moyens et grands fourgons, la gamme Mercedes-Benz Vans répond à toutes les exigences en matière de volume utile, de confort, d’efficience et de connectivité. Se basant sur la plateforme d’une fourgonnette, la future Classe T sera parfaitement adaptée aux besoins des familles mais aussi un compagnon idéal pour les amateurs de loisirs actifs. Moins volumineux que la Classe V mais dans le même esprit, Mercedes-Benz Vans proposera un ludospace premium pour les particuliers à partir du premier semestre 2022. La désignation est désormais officielle : ce sera la Classe T.

« La Classe T va permettre aux familles et personnes ayant des passe-temps actifs d'entrer dans le monde Mercedes-Benz. Ces clients recherchent une voiture compacte, attrayante et pratique - et c'est précisément à ces exigences que répond la nouvelle Classe T », déclare Marcus Breitschwerdt, directeur monde de Mercedes-Benz Vans.

« Avec la nouvelle philosophie et le nouveau design de la classe T, nous obtenons une fusion de fonctionnalité et de désirabilité », estime Gorden Wagener, directeur mondial du design du groupe Daimler. « Avec notre philosophie de design unique de pureté sensuelle, nous créons un compagnon attrayant pour la famille, la Classe T, avec un design inspirant et une haute valeur perçue. »

En tant que développement entièrement nouveau, la Classe T sera clairement discernable au premier coup d'œil comme un membre de la famille Mercedes-Benz et présentera des caractéristiques typiques de la marque à l'étoile. En termes de design, de valeur, de sécurité et de connectivité, le nouveau véhicule portera l'ADN de Mercedes-Benz.

Le marché des particuliers est au centre de la toute nouvelle Classe T de Mercedes-Benz. La Classe T répondra aux besoins des familles et des personnes qui recherchent des loisirs avec un rapport qualité-prix intéressant. Chez Mercedes-Benz, la lettre « T » évoque un concept d’habitacle efficient et convient donc parfaitement comme désignation de modèle pour un ludospace premium. La nouvelle Classe T offrira un grand espace et conviendra à de multiples usages, y compris passagers comme référence dans les services de transport partagés - sans pour autant faire de compromis sur le confort. Les portes coulissantes à large ouverture, à gauche et à droite du véhicule par exemple, permettent un accès facile et confortable à l'intérieur. Outre les systèmes de propulsion classiques, il y aura également une version 100% électrique.

Mercedes-Benz Vans est présent dans le segment des camionnettes par le Citan, lancé en 2012. En août de l'année dernière, la division Vans a annoncé un successeur à la fourgonnette urbaine compacte, ainsi qu'une variante entièrement électrique. Deux véhicules seront créés sur la base de cette plateforme de petites fourgonnettes : alors que le Citan sera parfaitement adapté aux besoins des professionnels, la Classe T sera principalement destinée aux particuliers.

D’après communiqué