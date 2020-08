Opel présente ses tout-terrains, les Combo Cargo et Vivaro

Les pros à la recherche de fourgons d’une marque allemande, offrant non seulement la meilleure capacité de chargement et la meilleure consommation de carburant de leur catégorie, mais aussi les possibilités de traction offerte par une transmission intégrale enclenchable, doivent s’intéresser de près aux Opel Combo Cargo et Opel Vivaro. Grâce à leur transmission intégrale et à leur garde au sol plus élevée, le Combo et le Vivaro 4x4 peuvent aller partout quelles que soient les conditions.

Avec ces versions 4x4 du Combo ou du Vivaro, le conducteur a le choix entre les modes de conduite « Eco » et « Auto 4WD » en actionnant un commutateur rotatif sur le tableau de bord. En mode « Eco », le système 4x4 est désactivé et les véhicules fonctionnent en traction avant uniquement, ce qui réduit la consommation de carburant et les émissions, sur autoroute par exemple.

Si la situation se complique, le conducteur peut passer en mode « Auto 4WD » sans s’arrêter. L’accouplement visqueux du différentiel central envoie alors une partie du couple vers le train arrière dès que les roues avant commencent à perdre de l’adhérence.

Dans des conditions encore plus difficiles, le conducteur peut sélectionner « R. Lock » pour verrouiller le différentiel.

Le Combo Cargo 4x4 est équipé en série de la sécurité active donnée par l’ESP, de plaques de protection pour le moteur et la boîte de vitesses et d’une garde au sol surélevée de 90 mm. Une protection supplémentaire pour le réservoir de carburant et l’essieu arrière, ainsi qu’une garde au sol plus élevée de 20 mm (pour un total de 300 mm) sont disponibles en option. Avec des angles d’attaque de 26,6 degrés et de sortie de 38,3, et un angle ventral de 26 degrés, le Combo 4x4 peut gravir des pentes de 41 degrés.

Avec une garde au sol supplémentaire allant jusqu’à 60 millimètres, les performances en tout-terrain du Vivaro 4x4 sont comparables à celles d’un SUV : garde au sol supplémentaire allant jusqu’à 60 millimètres (soit au total 245 mm), angles d’approche de 20,4 degrés et de sortie de 31 degrés, angle ventral de 20,0 degrés.

En ce qui concerne les montées, le Vivaro 4x4 peut s’affranchir de pentes allant jusqu’à 23,7 degrés, en fonction de la charge utile (jusqu’à 1.344 kg) et d’autres facteurs tels que les pneus et le revêtement routier.

Comme les autres Combo et Vivaro, les versions 4x4 privilégient la sobriété et le faible coût de possession. Les groupes motopropulseurs turbodiesel apportent une contribution majeure à la réalisation de ces objectifs.

S’il dispose à l’avant d’une banquette pour trois passagers, d’une longueur de chargement maximale de 3.440 mm et d’une charge utile de 880 kg, le Combo Cargo 4x4, d’une longueur maximale de 4.753 mm, conserve la même offre inégalée d’aides à la conduite ultramodernes que les autres Combo, qu’ils soient VU ou VP Combo Life.

L’offre d’équipements comprend le régulateur de vitesse automatique, l’alerte vigilance du conducteur, l’alerte anticollision frontale avec détection des piétons et freinage d’urgence automatique, l’alerte de présence dans l’angle mort latéral et l’affichage tête haute.

En exclusivité pour toutes les versions VU du Combo, y compris le 4x4 Cargo, Opel propose la caméra de recul panoramique, qui augmente la visibilité vers l’arrière surtout lorsque le véhicule est complètement chargé, tandis qu’une seconde caméra dans le rétroviseur intérieur du côté passager réduit l’angle mort de ce côté du véhicule.

Le Combo Cargo jouit d’un avantage particulièrement utile et exceptionnel dans ce segment de marché : la grande largeur existant entre les passages de roues arrière, qui lui permet de pouvoir embarquer jusqu’à deux palettes.

Le Vivaro 4x4 ajoute désormais de véritables capacités en tout-terrain à sa remarquable polyvalence, puisqu’il est disponible en fourgon tôlé en trois longueurs – petit, moyen et grand – avec de puissants moteurs diesel de 2,0 litres et jusqu’à 6,6 m3 de volume de chargement.

En option, le Vivaro 4x4 peut recevoir un large éventail de systèmes d’assistance et de technologies avancées. La caméra avant et les aides à la conduite pilotées par radar permettent de profiter de l’aide au maintien dans la trajectoire, de la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse, du régulateur de vitesse automatique, de l’alerte anticollision avant et freinage d’urgence, de l’alerte de présence dans l’angle mort et de l’aide au stationnement avant et arrière.

Les systèmes d’infodivertissement Multimedia Radio et Multimedia Navi Pro sont dotés d’un grand écran tactile de 7,0 pouces. Les deux systèmes permettent une intégration du téléphone grâce à la présence d’Apple CarPlay et d’Android Auto. Le Multimedia Navi Pro propose en outre une navigation européenne avec vue en 3D. Avec « OpelConnect », les utilisateurs peuvent accéder au statut et aux informations de leur véhicule en utilisant leur smartphone. Ils peuvent également profiter de la tranquillité d’esprit offerte par les services embarqués d’appel d’urgence ou d’assistance routière. La LIVE Navigation1 ajoute des informations en ligne sur le trafic en temps réel, ce qui permet de détecter et d’éviter rapidement les retards – un atout commercial important de nos jours.

D’après communiqué