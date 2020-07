Honda Civic Type R Limited Edition : nouveau record du tour sur le légendaire circuit de Suzuka

La Civic Type R Limited Edition, le modèle Type R à traction avant de Honda le plus extrême à ce jour, a établi un nouveau temps au tour record de 2 mins 23,993 secondes sur le célèbre circuit de Suzuka au Japon.

Ce circuit de 5,8 km est réputé pour ses chicanes rapides et ses virages exigeants, dans une configuration en huit incluant une longue ligne droite de 1,2 km qui passe au-dessus d’une autre section du parcours. Grâce à de nouveaux éléments plus légers, aux améliorations apportées à la suspension et la direction, ainsi qu’à un intérieur dépouillé axé sur le conducteur, la Civic Type R Limited Edition a repoussé les limites du possible à bord d'une traction avant, sur l’un des circuits les plus exigeants des sports mécaniques.

Largement considéré comme l’un des temps forts du calendrier de Formule 1, Suzuka a toujours été un important banc d’essai pour le développement des véhicules et des moteurs Honda depuis 1962. Le circuit a été construit à la demande de Soichiro Honda, fondateur et président de la société, qui avait prononcé cette phrase devenue célèbre : « Les automobiles ne peuvent être améliorées si elles ne sont pas mises au banc d’essai sur un circuit de course ».

Le temps au tour record a été réalisé par un modèle de développement Type R Limited Edition, lors de sa dernière évaluation des performances en février 2020. Ce modèle embarquait les mêmes spécifications techniques que la version de série, sans aucune modification ni amélioration des performances. La Type R Limited Edition est désormais commercialisée dans toute l’Europe.

Pour ce millésime, la vitesse est le fruit de la collaboration avec Honda Racing Development (HRD) Sakura, qui joue un rôle clé dans le développement des sports mécaniques de Honda. Ce partenariat a permis à la Type R de réaliser son temps au tour record sur le circuit de Suzuka, souvent décrit comme “’un des meilleurs au monde”. »

Seuls 100 exemplaires de la Type R Limited Edition seront fabriqués pour l’Europe, chacun bénéficiant de la dynamique de conduite et des performances exceptionnelles de la Type R standard. Le modèle Limited Edition est équipé de jantes BBS en alliage forgé de 20 pouces, avec des pneus Michelin Pilot Sport Cup2 qui maximisent l’adhérence. Ces derniers sont exclusivement conçus pour offrir des performances exceptionnelles sur circuit comme sur route, tout en affichant une réduction de poids de 10 kg.

Les amortisseurs modifiés optimisent cette nouvelle combinaison de roues et de pneus, qui, en complément du recalibrage de la direction, offrent un contrôle et un retour maximum. Le logiciel de contrôle du système d’amortisseurs adaptatifs évalue désormais les conditions de la route plus rapidement, ce qui améliore sa réactivité et confère au véhicule une meilleure tenue de route et une plus grande agilité.

Le nouveau modèle Limited Edition conserve le puissant moteur VTEC Turbo 2.0-litre. La puissance de pointe est de 320 ch à 6 500 tr/mn, avec un couple maximal de 400 Nm entre 2 500 tr/min et 4 500 tr/min. Le modèle abat le 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

La Type R Limited Edition sera disponible dans un nouveau coloris exclusif « Sunlight Yellow », sublimée par un badge Civic en chrome noir unique sur le hayon et un toit noir brillant contrasté. Des rétroviseurs noir brillant et l’entrée d'air sur le capot viennent parfaire son allure agressive.

L'intérieur de l'emblématique Civic Type R Limited Edition fait écho à l’héritage sportif de Honda, avec des sièges baquets rouges et une plaque estampillée du numéro de construction de la voiture. Le volant recouvert d’alcantara et le nouveau pommeau de levier de vitesses en forme de larme donnent au conducteur l’impression de ne faire qu’un avec la Type R, même sur le circuit hyper technique de Suzuka. Conçu pour les circuits, le modèle Limited Edition s’est délesté du système d'infodivertissement et de la climatisation dans l’objectif de réduire son poids, mais il conserve les sièges arrière et la convivialité qui ont fait la réputation de la Civic. Les nouveaux pneus et les jantes, associés aux nouveaux composants plus légers et à un intérieur épuré, ont permis de réaliser une réduction du poids de 47 kg par rapport à la variante Type R GT.

En complément du nouveau modèle Limited Edition, la gamme de Civic Type R a été élargie pour accueillir une nouvelle variante Sport Line, qui allie des performances d’exception avec une allure plus discrète et un confort accru. Tous les modèles de la nouvelle gamme de Type R, dont la GT standard, ont été réactualisés pour 2020 en vue de faire bénéficier les conducteurs d’un grand nombre des améliorations qui ont permis à la Limited Edition de réaliser son temps au tour record sur le circuit de Suzuka.

Parmi celles-ci, le système de freinage plus performant, avec disques de frein avant flottants en deux parties et nouvelles plaquettes de frein, qui optimise les capacités de la voiture pendant la conduite sportive. Parallèlement, la configuration des suspensions et le système d'amortissement adaptatif ont été réactualisés dans tous les modèles Type R pour une conduite plus directe et précise.

La Civic Type R GT de dixième génération avait battu le record du tour d’une traction avant sur le Nurburgring Nordschliefe en 2017, avec un chrono de 7 minutes et 43,8 secondes. Après ce succès, une Civic Type R GT de série pilotée par des stars de l'écurie Honda a brisé des records établis par des berlines compactes à traction avant sur cinq circuits européens légendaires.

