Arrestation du fils de Samir Taïeb, sa mère Monia El Abed sort du silence

L’avocate et épouse de l’ancien ministre Samir Taïeb, Monia El Abed a publié, ce dimanche 28 juin 2020, un statut pour répondre à la polémique ayant suivi l’arrestation de son fils pour suspicion de consommation de cannabis.

« Un message adressé aux haineux sans scrupule. Parfois, le silence est la meilleure des réponses aux mensonges, aux diffamations et à la bassesse, mais je me retrouve dans l’obligation d’apporter certains éclaircissements. Moez Taïeb est un citoyen tunisien. C’est un jeune appartenant à cette génération aspirant à un avenir meilleur. Il est étudiant en troisième cycle, connu pour sa droiture et sa passion pour son équipe de football. Il bénéficie de l’affection et du respect de ses amis. J’espère que chaque maman ait la chance d’avoir un enfant comme le mien. Il est très correct, tendre et généreux. Sois sûr que tu seras innocenté et que nous ne nous plierons pas. Nous ferons face par la loi… rien que par la loi », indique Monia El Abed en substance.

Rappelons que le fils de l’ancien ministre a été arrêté, hier, pour suspicion de consommation de cannabis. Depuis, son père fait l’objet d’une campagne de dénigrement sur les réseaux. Une grande vague de soutien s’est également déclenchée, considérant qu’il s’agit d’une affaire montée de toutes pièces pour des raisons d’ordre politique.

S.H