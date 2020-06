Le président du CSM dénonce les propos de Noureddine Taboubi

Le président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), Youssef Bouzakher a indiqué, ce dimanche 28 juin 2020, dans une déclaration à l’agence Tap, que le discours du secrétaire général de l'UGTT, Noureddine Tabboubi lors de la réunion de la Commission administrative de l'UGTT hier à Sfax contient « des inexactitudes et des allégations ».

Youssef Bouzakher a affirmé que les accusations de Noureddine Taboubi contre le CSM de couvrir des dossiers de corruption dans le corps des magistrats relèvent des inexactitudes et ne sont que des allégations. « Le discours de Tabboubi hier à Sfax montre un mépris manifeste à l'égard du corps des magistrats et ne sied pas à une organisation nationale de l'envergure de l'UGTT pour son contenu truffé de contre-vérités. La Constitution tunisienne et les lois en vigueur ne tolèrent pas une ingérence dans le système judiciaire », a-t-il souligné.

Il a ajouté que le secrétaire général de l'UGTT cherche à faire pression sur les magistrats en charge d'affaires de droit commun, tout en se disant surpris du changement de la position de l'UGTT avec qui le CSM entretenait de bons rapports jusqu'à la semaine dernière.

Rappelons que le secrétaire général de l’UGTT a épinglé le traitement par la justice de certains dossiers remettant en cause son indépendance et épinglant, nommément, le procureur de la République pour sa gestion de certaines affaires.

S.H