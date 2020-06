Rached Ghannouchi : Le gouvernement Al Sarraj est lunique légitimité existante !

Le chef du mouvement islamiste Ennahdha, Rached Gannouchi a indiqué, dans la soirée du samedi 27 juin 2020, en marge du conseil de la Choura, que le gouvernement d’union nationale libyen (Al Sarraj) est le gouvernement légitime et que c’est l’unique légitimité existante.

Une déclaration postée par le chef d’Ennahdha, qui semble être une réponse pour contrecarrer les propos du président de la République, Kaïs Saïed lors de son interview accordée à France 24 lors de sa dernière visite de travail à Paris. En effet, le chef de l’Etat avait indiqué « que l’assise légale octroyée par la résolution du conseil de sécurité au gouvernement Al Sarraj ne peut plus durer et doit être remplacée par « une autre légalité et une légitimité populaire » ».

D’ailleurs, Kaïs Saïed ne s’est pas arrêté là, il a épinglé le coup de fil adressé par le président du parlement, Rached Ghannouchi au président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale libyen, Fayez El Sarraj. « S’il se prenait pour le président de la République ce serait à lui de se poser la question. Il y a un seul Etat, un seul chef d’Etat et qu’une diplomatie tunisienne dirigée par le chef de l’Etat. Il s’agissait d’une faute et il faut rappeler à l’ordre ceux qui ont envie de prendre le pouvoir des autres » a ajouté le président.

Les déclarations du chef de l’Etat ont fortement déplu aux dirigeants du mouvement Ennahdha, d’autant plus que les tensions entre Rached Ghannouchi et Kaïs Saïed ne sont plus un secret pour personne.

S.H