Noureddine Taboubi traite Al Karama de « coalition du mal »

Le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, qui prenait part ce samedi 27 juin 2020 aux travaux de l'Instance nationale administrative de la centrale syndicale est revenu sur l’affaire des syndicalistes arrêtés à Sfax.

Noureddine Taboubi a précisé que, sans vouloir exercer une quelconque pression sur la justice, il estime que l’affaire a été politisée par des « champignons encore nouveaux en politique » décrivant ainsi la coalition Al Karama.

« Je vais sortir de mon droit de réserve et oser appeler les choses par leur nom. La justice est sous la coupe de certains courants politiques depuis qu’elle a enterré les affaires des agressions commises par les LPR et des assassinats politiques. Des dizaines de dossiers trainent dans les tiroirs mais certaines affaires sont traitées à la vitesse du son. Nous voulons une justice indépendante qui n’adopte pas la politique du deux poids deux mesures et qui se tient loin des calculs politiques mesquins » a-t-il ajouté.

Noureddine Taboubi a poursuivi son discours en tirant à boulets rouges sur ce qu’il a qualifié de « coalition du mal » et sur l’ancien imam Mohamed Affes qui a été à l’origine de l’arrestation des trois syndicalistes.

Rappelons que le député Al Karama Mohamed Affes affirme avoir été agressé par des représentants de l’UGTT, qui auraient refusé sa présence au Comité de suivi de la crise à l'administration régionale de la santé pour la simple raison qu’il est membre de la Coalition Al Karama. Chose qu’a réfutée la centrale syndicale.

