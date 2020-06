LUtica pointe la non-application des mesures annoncées par le gouvernement

Le Conseil des présidents des fédérations sectorielles de l’Utica, a tenu ce samedi 27 juin 2020, une réunion présidée par Naceur Jeljeli, président du Conseil et supervisée par le président de la centrale patronale, Samir Majoul.

La réunion à laquelle ont assisté des présidents de fédérations sectorielles et un certain nombre de membres du Bureau exécutif national, a été consacrée à la situation économique et sociale du pays et a porté en particulier sur les répercussions de la pandémie Covid-19 sur divers secteurs économiques.

Après avoir fait le tour des mesures économiques, financières et sociales prises par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 et ses répercussions, les intervenants ont examiné la réalité des secteurs économiques et souligné les difficultés qu'ils traversent. Ils ont convenu que la plupart des secteurs se trouvent aujourd'hui dans des situations critiques nécessitant une intervention.

Parmi les points les plus importants soulevés par les présidents des fédérations sectorielles, on compte notamment l’absence de mise en œuvre de toutes les mesures annoncées par le gouvernement, les difficultés de financement qui menacent la poursuite de l'activité des entreprises et des emplois, la baisse significative de plus de 50% des exportations des secteurs industriels en particulier, les difficultés logistiques rencontrés par les sociétés exportatrices surtout au port de Radès, l’économie parallèle et la gouvernance dans la gestion des affaires publiques.

Le Conseil a ensuite exprimé son refus catégorique de voir les institutions économiques accablées de nouvelles charges "quelle qu’en soit la nature".

M.B.Z