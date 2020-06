LUtica sinsurge contre le durcissement de la politique fiscale

L’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) a réagi, mercredi 24 juin 2020, au durcissement de la politique fiscale.

L’Utica a exprimé son mécontentement dans un communiqué publié sur sa page Facebook appelant à assainir l’environnement des affaires afin de le rendre plus favorable à l’investissement.

L’organisation patronale a souligné l’importance d’ouvrir la voie aux investisseurs afin qu’ils puissent réinvestir leur argent au lieu d’alourdir leur fardeau fiscal en promulguant de nouvelles taxes, en ces temps de crise liée, notamment, à la pandémie Covid-19.

L’Utica a, également, avancé que le pays avait besoin de valoriser le succès et encourager davantage les initiatives privées notant la nécessité d’éviter les frictions politiques pour se focaliser plutôt sur les problématiques économiques et sociales en priorité absolue.

Elle a, par ailleurs, condamné les campagnes de dénigrement visant les investisseurs et chefs d’entreprises assurant que ces agissement auraient un impact négatif et provoqueraient une aversion pour l’investissement local et étranger à la fois.

N.J.