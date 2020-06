La CTN annonce les consignes et règles de sécurité sanitaire à bord de ses navires

Dans le cadre de la reprise de son activité « Transport Passagers », la CTN invite ses clients, dans un communiqué publié ce soir du mardi 23 juin 2020, à se conformer aux consignes et règles de sécurité sanitaire et d’hygiène qui seront illustrées sur son site et/ou mentionnées sur les affiches disponibles à l’enregistrement et à bord de ses navires TANIT et CARTHAGE.

La CTN tient à rassurer ses passagers en mettant à leur disposition des distributeurs de gel hydro-alcoolique pour la désinfection des mains tout au long du voyage.

D’autres mesures préventives seront également prises en considération :

✓ La limitation au maximum des interactions et contacts.

✓ Les plats repas sont servis sous film et/ou emballés individuellement et sont disponibles aux restaurants self-service.

✓ Les services de divertissement, l’animation ainsi que les aires de jeux pour les enfants sont préservés, tout en respectant la distanciation sociale.

✓ Les salles de prière restent ouvertes tout en limitant le nombre d’accès aux personnes.

✓ L’accès aux boutiques free-shop est limité en fonction de la taille des locaux.

✓ L’utilisation des escaliers est privilégiée à l’ascenseur.

✓ La limitation du nombre d’utlisation de l’ascenseur à 02 personnes avec respect de la distance d’au moins d’un mètre.

