Les AMS objet dune réunion tenue au ministère de lIndustrie

Le ministre de l’Industrie, Salah Ben Youssef, a reçu ce mardi 23 juin 2020 la gouverneure de Sousse, Raja Trabelsi, le président du conseil d'administration des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS), Bassam Loukil et le directeur général de la société, Hatem Chabchoub.

La réunion a été consacrée à l’étude des perspectives de développement de l'activité des AMS et des moyens de maintenir la viabilité de la société et des emplois. Le ministre a souligné, dans ce sens, que les services du ministère œuvrent à accompagner les AMS fortement impactés par les répercussions financières de la crise sanitaire de la pandémie Covid-19.

La société, qui déplore l’absence de tout soutien de la part de l’Etat, a annoncé le 17 juin qu’elle n’avait pas repris son activité depuis le confinement sanitaire général décrété fin mars et qu’elle compte entrer en chômage technique durant six mois. La direction générale des AMS a même entamé des négociations avec le syndicat de la société et les autorités régionales d’inspection de travail, conformément aux dispositions du Code de travail.

La société avait déposé un dossier pour bénéficier du soutien de l’Etat en tant qu’entreprise sinistrée par la crise économique liée à la pandémie Covid-19 (elle répond aux critères du décret gouvernemental 308, ndlr), et n’a pas été parmi les 1.000 chanceux qui ont eu l’accord de l’Etat.

