Covid-19 : Tunisair publie un avis aux voyageurs à destination de l'Italie

Faisant suite aux décisions du gouvernement italien relatives à la reprise de l'activité sur l'Italie, Tunisair a informé sa clientèle, dans un communiqué publié aujourd'hui mardi 23 juin 2020, qu’à partir du 27 juin jusqu'au 30 juin 2020, les conditions d’acceptation des passagers, à destination de l’Italie, sont comme décrit ci-après :

- Contrôle de la température : La compagnie peut refuser l'embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température ou si la température corporelle du passager dépasse le 37,5°.

- Port du masque : Tous les voyageurs doivent respecter la distanciation sociale et porter un masque. L’accès aux terminaux de départ de l’aéroport, l’enregistrement et l’embarquement à bord des avions sera refusé à toute personne qui ne portera pas de masque de protection. Le port d’un masque est obligatoire pour toute la durée du voyage.

Aucune carte d’embarquement ne pourra être délivrée aux passagers ne portant pas de masques, ce qui entrainerait par conséquence le refus de l’accès à bord.

- Les passagers sont invités à ne pas se déplacer en cabine et par conséquent à demeurer assis à leur siège pendant tout le vol.

Les bagages de cabine seront enregistrés en soute.

Les passagers concernés par l’entrée en Italie sont :

1- Les citoyens italiens.

2- Les citoyens de l'UE, du Royaume-Uni, de l'espace Schengen, de l’Irlande, d’Andorre, de Monaco le Vatican et Saint-Marin résidents en Italie.

3- Les étrangers avec une résidence permanant en Italie.

4- Les passagers ayant des permis de séjours expirés du 31/01/20 au 30/06/20 sont autorisés à entrer en Italie (sous réserve d’une notification au préalable).

Les passagers en possession d’un Visa touristique ne sont pas autorisés d’entrer sur le territoire jusqu’au 30.6.2020.

Ces informations sont fournies à titre indicatif et Tunisair recommande dans tous les cas et avant tout voyage à ces passagers de se renseigner auprès des autorités compétentes pour connaitre les conditions d’entrée et de séjour.

Enfin, il est rappelé que les passagers, à l'arrivée en Italie, doivent fournir aux autorités locales l'auto-certification avec engagement d'un confinement à domicile pendant 14 jours.

