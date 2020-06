René Trabelsi se rétablit et quitte la clinique

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi, atteint du Covid-19 et hospitalisé dans une clinique parisienne depuis le début du mois d’avril dernier, vient de publier, ce mardi 23 juin 2020, un post Facebook, son premier post depuis des semaines, où il annonce avoir quitté la clinique.

René Trabelsi a tenu à remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné leur amour, qui ont prié pour lui et qui se sont inquiétées pour sa santé. L’ancien ministre n’a pas oublié de rendre hommage aux compétences tunisiennes et surtout aux soldats en blouse blanche dont il a salué la bravoure et l’abnégation.

René Trabelsi avait quitté le service de réanimation le 14 juin.

M.B.Z