City Cars propose un dividende de 600 millimes par action

City Cars, concessionnaire de la firme automobile coréenne Kia Motors en Tunisie, a annoncé des chiffres aux verts pour l’exercice 2019, selon les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2019.

Ainsi, la société a enregistré un résultat net individuel et consolidé en progression respectivement de 8,4% et de +6% pour se situer à 15,19 millions de dinars (MD) et à 15,15 MD. Malgré la crise covid-19, le conseil d’administration a décidé de proposer la distribution d’un dividende de 0,600 dinar par action.

Autre fait important, la date de l’Assemblée générale ordinaire a été fixée pour le mardi 21 juillet 2020 à 9 heures au siège de la société. Elle sera suivi d’une Assemblée générale extraordinaire pour le même jour à 10 heures 30 minutes au siège de la société en vue de mettre à jour les statuts de la société conformément aux dispositions de la loi 2019‐47 du 29 mai 2019, relative à l’amélioration du climat de l’investissement.