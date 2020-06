BCT : la modernisation du switch mobile constitue une priorité

La digitalisation des paiements a été au centre d’une rencontre tenue lundi 22 juin 2020 entre le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi et le ministre des Technologies de la Communication et de la Transformation Digitale Mohamed Fadhel Kraïem.

Etaient notamment présent à cette réunion de travail la vice-gouverneur de la BCT Nadia Gamha et le PDG de la Poste tunisienne Jaouher Ferjaoui.

A cette occasion, les deux responsables ont insisté sur la nécessaire conjugaison des efforts et l’étroite collaboration entre les différents intervenants, pour le développement de la digitalisation des paiements comme levier essentiel de l’inclusion financière. Ils ont exposé les différentes pistes de développement et d’accélération du processus de digitalisation des paiements, entre autres, gouvernementaux.

Dans ce cadre, M. Abassi et M. Kraïem ont estimé fort louable le rôle qu’auront à jouer les établissements de paiement en tant que leviers du paiement digital et de l’inclusion financière. Une démarche qui, de leur avis, requiert l’accélération de la concrétisation de l’interopérabilité entre les prestataires, les plateformes et les instruments de paiement.

Aussi et afin de marquer un saut qualitatif dans l’utilisation des services de paiement mobile en conformité aux exigences de la réglementation, notamment la dernière circulaire en la matière, ils ont estimé que la modernisation du switch mobile constitue une priorité pour la BCT en tant que régulateur et catalyseur de l’écosystème des paiements.

Les deux hommes ont convenu, enfin, que les équipes des deux institutions, multiplieront les contacts et la concertation en vue d’accélérer la mise en œuvre des différents projets en commun en matière de digitalisation des paiements.

D’après communiqué