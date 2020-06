Utica : arrêt probable de la production laitière à partir du 1er juillet

Les chambres de l’industrialisation et la collecte du lait relevant de l’Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) ont révélé mardi 23 juin 2020, dans un communiqué, leur incapacité à honorer leurs engagements envers les éleveurs et à payer ces derniers à partir du 1er juillet 2020.

En faisant porter au gouvernement la responsabilité de l’effondrement du secteur laitier, les deux chambres ont indiqué qu’un arrêt total de la production laitière serait envisagé à partir du 1er juillet.

« De nombreuses correspondances ont été envoyées au gouvernement en vue d'intervenir en urgence pour verser l’indemnité d’exploitation au profit des industriels du lait en février, mars, avril et mai 2020 et l’indemnité de stockage en faveur des usines de collecte et réfrigération au titre du 4e trimestre de l’année 2019 et le premier trimestre de l’année 2020 », lit-on dans le communiqué.

« Les industriels du lait ont été incapables de payer les quantités de lait frais surtout que l’indemnité d’exploitation est de l’ordre de 420 millimes/litre et représente 37,5 % du prix du lait », précise le communiqué.

Une réunion sera tenue avec l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche (Utap), dans les prochains jours, au siège de l’Utica, pour apporter davantage d’éclaircissements sur la situation du secteur laitier.

I.M