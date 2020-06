Analyse Tunisie Valeurs - Covid-19 : un séisme financier inédit

Tunisie Valeurs, le premier intermédiaire en bourse tunisien, a rendu public une analyse de la situation financière et boursière suite à l'apparition de Covid-19 qui s'est rapidement transformé en pandémie causant l'arrêt de pans entiers de l'économie, malgré un démarrage optimiste et ambitieux de l'année 2020.

En Tunisie, à l'image du monde entier, l'impact de la pandémie sur les principaux marchés financiers et places boursières ne s'est pas fait attendre, mais la réactivité des pouvoirs publics, de la BCT, des autorités du marché et le faible bilan épidémiologique ont permis de limiter les dégâts et redresser la barre.

Cette analyse de l'intermédiaire en bourse tunisien, Tunisie Valeurs, offre un retour sur la rétrospective boursière de 2020, les principales mesures de soutien fiscales et financières prises par le gouvernement, ainsi que les mesures exceptionnelles entreprises par la BCT et leur impact sur le secteur bancaire.

