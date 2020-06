Elyes Fakhfakh préside une réunion de travail dédiée aux événements de Tataouine

Le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh, a présidé ce lundi 22 juin 2020, une réunion de travail dédiée à la situation et aux récents évènements survenus à Tataouine.

La réunion qui s’est tenue en présence notamment des ministres de la Défense, de l’Intérieur et des Affaires sociales, a été l’occasion d’examiner les obstacles au développement dans la région, les projets au point mort et les moyens d'accélérer leur mise en œuvre et de mobiliser toutes les énergies pour promouvoir la région et valoriser ses capacités.

Il a été également décidé d’organiser une séance de travail ministérielle le 26 juin pour examiner les revendications sociales et de développement dans la région de Tataouine.

Le gouvernorat de Tataouine a connu hier des tensions et des protestations à la suite de la descente effectuée par les forces de sécurité nationale la nuit de samedi à dimanche pour enlever les tentes du "sit-in El Kamour".

Des protestataires ont été arrêtés, y compris le porte-parole du sit-in, Tarek Haddad qui a entamé une grève de la faim sauvage depuis jeudi dernier. Un état d’agitation et de protestation a été déclenché, dans la région, afin de libérer les personnes arrêtées. Les habitants de Tataouine ont brûlé des pneus sur la route, et ils ont échangé des jets de pierres avec les forces de sécurité qui ont eu recours au gaz lacrymogène.

M.B.Z