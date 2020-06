Cour constitutionnelle : le dossier du candidat Ennahdha rejeté sur la forme !

La commission électorale au Parlement a rejeté les dossiers de la majorité des candidats des partis politiques pour la Cour constitutionnelle, apprend Business News, ce lundi 22 juin 2020, d’une source au sein du mouvement Ennahdha.

La même source ajoute que seules deux candidatures ont été conformes aux critères imposés, soulignant que les dossiers des candidats d’Attayar, Qalb Tounes et la Réforme nationale ont été rejetés.

D’autre part, le député Attayar, Anouar Bechahed a assuré dans une déclaration à Business News, que le dossier de Mohamed Bouzghiba a été rejeté sur la forme, précisant qu’il n’a pas présenté une copie certifiée conforme de son diplôme en Droit. Dans ce contexte, le député Attayar a, tout de même, souligné, que le rejet du dossier n’est pas définitif et que la candidature de M. Bouzghiba peut être réexaminée de nouveau.

Toujours est-il cette erreur procédurale reste indigne d’un magistrat qui se porte candidat à la plus haute instance constitutionnelle.

Notons que Mohamed Bouzghiba est le président de l’unité des théologiens de Tunisie à l’université de la Zitouna. Il est présenté comme un éminent académicien en théologie islamique et il a été le directeur de l’école doctorale de l’université de la Zitouna.

L’un de ses domaines de prédilection est la science des héritages en Islam. Il est d’ailleurs l’auteur de livres et d’études sur le sujet. Par conséquent, il est aussi un farouche détracteur de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) qui avait proposé l’égalité dans l’héritage entre hommes et femmes.

