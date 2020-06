Bhiri : un parti de la coalition incite à contrer les forces de l'ordre à Tataouine

Une réunion s’est tenue, ce lundi 22 juin 2020 à la Kasbah, entre le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et les représentants des blocs parlementaires de la coalition au pouvoir.

A l’issue de cette rencontre, le dirigeant Ennahdha et chef de son bloc parlementaire Noureddine Bhiri a indiqué que le mouvement a souligné la nécessité d’élargir la coalition gouvernementale ainsi que le soutien au gouvernement, surtout vu les menaces qui guettent le pays. M. Bhiri affirme qu'Elyes Fakhfakh s'est dit d'accord, en soutenant qu’il était prêt à apporter certaines modifications si nécessaire.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283598829_media.mp3" type="audio/mpeg">https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283598829_media.mp3"> https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283598829_media.mp3

En outre, le dirigeant d’Ennahdha a évoqué les évènements de Tataouine et le « rôle incitateur d’un certain parti politique ». Et de souligner que « M. Fakhfakh doit obliger tous les partis politiques faisant partie de la coalition au pouvoir à respecter les institutions de l’Etat et ne pas envenimer davantage la situation », rapportant que certains membres d’un parti à la coalition ont incité à contrer les forces de l’ordre. Et d’affirmer que « le parti a attiré l’attention du chef de gouvernement et a demandé d’ouvrir une enquête et la prise des mesures nécessaires en espérant que ça soit faux ».

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283400527_media.mp3" type="audio/mpeg">https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283400527_media.mp3"> https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159283400527_media.mp3

Noureddine Bhiri a également indiqué qu'Ennahdha a réclamé une meilleure approches dans les nominations dans les hauts postes, des gouverneurs et des délégués, en estimant que « certaines ne répondaient pas aux conditions de compétences, d’intégrité et d’honnêteté ».

I.N