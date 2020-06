Lobna Jeribi : Il est temps de relever les défis économiques et sociaux

La ministre auprès du chef du gouvernement chargée des Grands Projets, Lobna Jeribi est revenue lundi 22 juin 2020, sur le plan de relance économique du gouvernement.

Au micro de Hamza Belloumi dans l’émission la Matinale sur Shems FM, Mme Jeribi a expliqué la démarche adoptée par le gouvernement pour relever les défis économiques et sociaux.

« Il est temps d’améliorer la gouvernance de l’Etat et de remettre en question ses approches, notamment dans le traitement des dossiers sociaux, pour aller dans la bonne direction. Les solutions provisoires ne suffissent plus. Nous avons besoin tantôt des solutions immédiates, tantôt d’une nouvelle approche» a-t-elle déclaré.

Interrogée sur les grands axes de la nouvelle approche du gouvernement, la ministre a précisé que malgré le manque de ressources publiques, il y a plusieurs grands projets qui peuvent créer des emplois, encourager l’investissement et enlever les contraintes procédurales et bureaucratiques à savoir la coopération entre le secteur privé et public, les projets de développement (les investissements dans les régions) et la numérisation de l’administration.

« De nombreux décrets adoptés par le Parlement devront être mis en œuvre : Le décret sur le statut de l’auto-entrepreneur qui permet de simplifier les procédures administratives et lever les contraintes fiscales (taxes, TVA, impôts), la loi relative à l'économie sociale et solidaire, la coopération entre l’Etat et la société civile. Le but est d’investir dans les compétences, alléger les démarches administratives et rétablir la confiance », a-t-elle martelé.

Et d’ajouter : « On peut profiter de la crise du nouveau coronavirus en Tunisie pour créer des emplois et se positionner à l’échelle internationale. Il y aura plusieurs opportunités surtout dans les secteurs de l’automobile et de l'aviation, notamment avec la relocalisation que vit le monde actuellement ».

I.M