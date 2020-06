Un farouche anti-Colibe, proposé par Ennahdha à la cour constitutionnelle

Bien que la loi permette de proposer plusieurs noms à la cour constitutionnelle, le bloc parlementaire d’Ennahdha s’est contenté d’un seul, en vue d’être examiné par la commission électorale le 22 juin 2020 à partir de 14 heures.

Il s’agit de Mohamed Bouzghiba. Président de l’unité des théologiens de Tunisie à l’université de la Zitouna, il est présenté comme un éminent académicien en théologie islamique et il a été le directeur de l’école doctorale de l’université de la Zitouna.

L’un de ses domaines de prédilection est la science des héritages en Islam. Il est d’ailleurs l’auteur de livres et d’études sur le sujet. Par conséquent, il est aussi un farouche détracteur de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) qui avait proposé l’égalité dans l’héritage entre hommes et femmes. Un sujet qui a l’air de particulièrement l’ulcérer puisque, à longueur de conférences, Mohamed Bouzghiba explique qu’aucun des neuf membres de la commission ne connait quoi que ce soit à cette science des héritages. A plusieurs reprises, il se vante qu’on ne l’ait pas invité pour donner son avis sur la question de l’égalité de l’héritage.

Il considère également que la problématique de l’égalité dans l’héritage, ainsi que les recommandations du rapport de la Colibe concernant les droits des minorités, par exemple, entre dans le cadre d’un agenda politique. M. Bouzghiba considère également que le port du voile est une obligation religieuse et se vante d’avoir défendu cette position, même sous Ben Ali.

En somme, Mohamed Bouzghiba parait être fondamentaliste sur plusieurs points. Ennahdha a choisi de porter sa candidature à la Cour constitutionnelle certainement avec son accord. Lui qui disait en 2012 sur les colonnes d’Assabah qu’il ne voulait pas de postes politiques ou administratifs, qu’on les lui a proposé auparavant et qu’il a refusé.

M.A