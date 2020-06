Yadh Elloumi fait léloge de Mohamed Morsi

Le député Qalb Tounes, Yadh Elloumi a publié un statut, ce jeudi 18 juin 2020, faisant l’éloge de l’ancien président égyptien Mohamed Morsi, le considérant comme « un martyr ».

« Peu importent les différences, chaque Tunisien a le droit d’exprimer son point de vue. Le droit à la différence est sacré et on ne peut revenir sur cet acquis. Heureusement qu’il existe en Tunisie des penseurs et des leaders pour faire face à toutes les formes de tyrannie et de fascisme. Le martyr Mohamed Morsi est un président élu dans un pays arabe et qui fût renversé suite à un putsch militaire. Il a été jeté en prison et est décédé lors d’un procès injuste et inéquitable. L’ironie du destin fait que certains nostalgiques de la tyrannie dans notre pays trouvent que c’est trop demander de lui rendre hommage », indique Yadh Elloumi, à la suite de la séance plénière où des députés Al Karama ont brandi, dans un geste provocateur, la photo de Mohamed Mohamed Morsi à la plénière.

Yadh Elloumi, élu sur les listes de Qalb Tounes, parti se présentant comme progressiste, se range du côté des islamistes, sans la moindre gêne. Après, ses ablutions faites à la mosquée du Parlement aux côtés d’Al Karama, c’est l’éloge de l’aile politique des frères musulmans en Egypte qu’il fait en public, sans oublier son soutien affiché aux députés qui ont voté contre la Déclaration du Parlement sur la Libye

S.H