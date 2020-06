Groupement du tourisme événementiel : Il ny aura pas de saison culturelle cet été !

Le Groupement interprofessionnel du tourisme événementiel (GPTE) a annoncé dans un communiqué de presse jeudi 18 juin 2020, qu’il n’est désormais plus possible de parler d'une saison culturelle et artistique pour cette année, secteurs public et privé confondus, compte tenu des mesures annoncées par les autorités relatives aux spectacles et festivals 2020.

Le communiqué précise que les délais impartis, les procédures et réglementations édictées, les restrictions relatives à l’accueil du public, l’obligation d’effectuer le test PCR, le manque de coordination entre les différentes autorités centrales et régionales, ainsi que l’obligation de procéder à de nombreuses autres mesures qui engagent la responsabilité des organisateurs (conditions d’accueil, capacité, conditions de transport et de résidence...), constituent un frein à toute reprise d’activité, et entravent toute initiative d’offrir au public une saison culturelle, même modeste.

« Ces mesures et restrictions que nous jugeons excessives et dissuasives risquent de décourager les Tunisiens résidents à l’étranger et les touristes potentiels, qui constituent une partie non négligeable du public des festivals et évènements estivaux. Les conditions d’accès au territoire national auxquelles ils sont soumis, sont jugées suffisamment décourageantes et ont conduit de nombreuses annulations depuis leur annonce», lit-on dans le communiqué.

Le GPTE a exprimé sa solidarité envers l’ensemble du secteur touristique, événementiel et culturel. Il a appelé, dans ce sens, le gouvernement à éviter les demi-mesures et les solutions inadaptées et irréalisables, car elles n'empêcheront plus les opérateurs de mettre fermer leur entreprise.

Le GPTE a, également, exhorté les autorités à prendre des mesures urgentes en particulier, régulariser les dettes des festivals, et dans l’attente de la reprise normale des activités culturelles et artistiques, engager les réformes attendues par le secteur ainsi que réviser les lois obsolètes et les procédures décourageantes.

