Sommet Chine-Afrique, Kaïs Saïed brille encore par son absence

La pandémie du Covid-19 a été au cœur du sommet Chine-Afrique qui s’est tenu hier, mercredi 17 juin 2020, par visioconférence à Pékin.

Le sommet a mis l’accent sur l’importance de la solidarité et de la coopération entre la Chine et les pays africains dans la lutte contre le Covid-19. Le Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19 est une initiative conjointe entre la République populaire de Chine, la République sud-africaine en sa qualité de président de l'Union africaine (UA) et la République du Sénégal en sa qualité de coprésident du Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC).

Il s’est tenu en présence du président chinois, Xi Jinping, de Matamela Cyril Ramaphosa président de la République d'Afrique du Sud, du président sénégalais Macky Sall, du président Abdel Fattah Al Sissi de la République arabe d'Égypte ou encore du président algérien Abdelmadjid Tebboune et plusieurs autres chefs d'Etat.

Le Secrétaire général des Nations Unies (ONU) Antonio Guterres et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont également pris part au sommet en tant qu'invités d’honneur.

Les intervenants se sont notamment félicités de la résolution de la 73ème Assemblée mondiale de la Santé (WHA) sur la gestion de la crise du Covid-19, qui a exprimé de profondes préoccupations concernant les impacts et les conséquences de la pandémie et appelé à une coopération internationale intensifiée et à des efforts conjoints pour contenir et atténuer les effets de l’épidémie.

« Nous réitérons notre opposition à la politisation et à la stigmatisation du virus et appelons la communauté internationale à agir dans ce sens et à renforcer la coopération dans la recherche et le développement de diagnostics, de produits thérapeutiques, de médicaments, de vaccins et l'identification de la source zoonotique du virus » ont-ils ajouté selon un communiqué publié par le Forum sur la coopération sino-africaine.

Néanmoins, alors que les pays voisins de la Tunisie étaient représentés par leurs chefs d’Etat, le président tunisien Kaïs Saïed, a, encore une fois, brillé par son absence.

Alors que le président chinois Xi Jinping avait adressé, durant le pic épidémique, une lettre manuscrite à Kaïs Saïed pour réaffirmer le soutien de la Chine dans la lutte contre le coronavirus, que des aides ont été envoyées à la Tunisie, Kaïs Saïed était étrangement absent de cet évènement international qui a rassemblé les présidents africains.

Ce n’est pas la première fois que le président tunisien rate des rencontres importantes. En janvier, rappelons-le, il avait décliné l’invitation adressée par la chancelière allemande Angela Merkel pour participer à la conférence de Berlin consacrée à la crise en Libye. Invitation qu’il a jugée « tardive ».

Ce comportement vaut au président de nombreuses critiques et confirme ses lacunes, visiblement profondes, en matière de diplomatie, chose qui fait partie de ses principales prérogatives en tant que chef d’Etat.

M.B.Z