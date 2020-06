Note de conjoncture de la Biat : premiers éléments danalyse de la crise Covid-19

La Banque internationale arabe de Tunisie (Biat) vient de publier sa nouvelle note de conjoncture économique.

La note revient sur les réalisations et indicateurs économiques et monétaires de l’année 2019 mais aussi elle intègre les premiers éléments d’analyse en relation avec la crise Covid-19.

Parmi les thèmes abordés, la note souligne l’importance de ne pas se tromper de diagnostic en ce qui concerne la crise sanitaire. Certes, le Covid-19 a eu un impact négatif d’une grande ampleur sur l’économie, néanmoins il est fondamental de distinguer ce qui est attribuable à la pandémie des tendances de fond déjà observées et confirmées en 2019.

S’agissant des mesures de soutien, la priorité doit être donnée à la sauvegarde du tissu économique et de l’entreprise suivant une approche élargie, non-discriminatoire et ne s’inscrivant pas dans le court terme. Aucune mesure ne peut être efficace pour sauvegarder les emplois, si elle ne vise pas en premier lieu vigoureusement et rapidement l’entreprise.

Autre volet traité dans la note, les difficultés de la promotion immobilière et du BTP ainsi que des propositions pour donner un nouvel élan au secteur qui constitue l’une des locomotives majeures de l’économie.

Fin décembre 2019, la banque avait annoncé son intention de publier de manière périodique une note de conjoncture économique, qui constituera un rendez-vous trimestriel pour revenir sur la conjoncture nationale et internationale.

Pour consulter l’intégralité de la note cliquer sur ce lien.

I.N