Un député accusé de faire le salut nazi, quen est-il ?

Une photo d’un député tendant la main droite a été massivement partagée ce jeudi 18 juin 2020 sur les réseaux sociaux.

Les internautes ont été choqués de voir en cette photo un député portant une petite moustache foncée à la Hitler et faisant le salut nazi, mais il n’en est rien.

Il s’agit en fait d’une photo coupée et retouchée pour foncer la moustache du député. L’originale le montre clairement levant la main, comme ses collègues, pour voter à main levée et arborant une moustache tout ce qu'il y'a de plus ordinaire.

M.B.Z