Majoul et Taboubi : il faut surmonter les discours de haine et de discorde

Le président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samir Majoul, a été reçu, ce jeudi 18 juin 2020, par le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, au siège de l’organisation.

Les deux hommes ont abordé la situation du pays, les moyens d’améliorer le climat politique, social et économique assez délicat. A cette occasion, l’accent a été mis sur la nécessité d’améliorer la situation du pays et de surmonter les discours de haine et de discorde.

Etait présent à cette réunion le vice-président de l'Utica et membre du bureau exécutif, Hamadi Kooli.

I.N