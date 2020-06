Les AMS se mettent au chômage technique, dans lattente dun soutien de lEtat qui tarde !

La situation des Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS) était déjà délicate et compliquée. La crise covid-19 et le retard du gouvernement à mettre en place les aides destinées aux entreprises sinsitrées ont fait le reste.

La société a annoncé, mercredi 17 juin 2020 dans un communiqué que non seulement elle n’a pas repris son activité suite à l’arrêt lié au confinement sanitaire général à partir du 20 mars 2020, mais elle compte entrer en chômage technique pendant six mois. A cet effet, la direction générale a entamé des négociations avec le syndicat de la société et les autorités régionales d’inspection de travail, conformément aux dispositions du Code de travail.

Les AMS ont, en effet, déposé un dossier pour bénéficier du soutien de l’Etat en tant qu’entreprise sinistrée par la crise économique liée au Covid-19 (la société répondant aux critères du décret gouvernemental 308, ndlr), a confié à Business News ce jeudi 18 juin 2020 une source proche du dossier, ayant préféré garder l’anonymat. Il faut dire que le rapport du commissaire aux comptes a nécessité quelques jours mais le pire a été de joindre le document au dossier, la connexion au site entreprise.finances.gov.tn étant infernale. Plusieurs tentatives ont été nécessaires.

La société n’a pas été parmi les 1.000 chanceux qui ont eu l’accord de l’Etat. Malgré sa situation non enviable, elle devra attendre patiemment le retour des autorités pour bénéficier d’un soutien attendu et nécessaire.

En outre et selon le document boursier, les AMS ont déposé une demande à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour bénéficier des interventions du Fonds d’investissement créé dans le cadre des mesures annoncées par le gouvernement pour soutenir les entreprises victimes de la crise covid-19. La demande consiste en une levée de fonds de 15 millions de dinars pour assurer la restructuration financière de la société.

Autre fait important, les Ateliers Mécaniques du Sahel sont doublement lésés. L’entreprise est le fournisseur d’une entreprise publique, la Sonede. Non seulement, elle n’a pas été payée en temps et en heure mais elle a subi des pertes importantes liées à la dévaluation brutale du dinar. Dans son AGO relative à l'exercice 2017, la société évoquait une perte de 4,7 MD, or la période d’exécution des marchés cadres signés avec la Sonede est de 2016 à 2018. Les AMS essayent de résoudre ce litige et d’avoir au moins un dédommagement sur une partie de ses pertes.

A noter que la période de chômage technique permettra à l’entreprise de mettre en place son plan de restructuration financière et opérationnelle décidé par le Conseil d’administration. Ce plan comporte particulièrement la séparation des activités et la création de deux nouvelles filiales des AMS, la concrétisation de la restructuration de la dette bancaire, la concrétisation de la levée de fonds, la réalisation de l’investissement, la mise en place des actions d’optimisation de la rentabilité de la société et surtout la mise en place d’une politique commerciale nationale et internationale afin de diversifier les marchés et en conquérir de nouveaux.

La société vise, en outre, l’identification et le rapprochement d’un bailleur de fonds pour la concrétisation d’une levée de fonds dans l’objectif de financer d’une part le programme d’investissement et d’assurer d’autre part un financement continu du cycle d’exploitation.

Des négociations allant dans ce sens sont en cours, pour convaincre les bailleurs de fonds de l’opportunité d’investissement suite à la séparation des deux activités.

Les AMS tentent un rapprochement des banques pour accorder la restructuration de la dette bancaire et doter la nouvelle structure (post restructuration juridique) de ressources financières nécessaires à assurer une relance de l’activité.

Le management a tenu à souligner que le plan de restructuration financière et opérationnelle déjà établi est complexe et nécessite une durée raisonnable pour sa mise en place, et que les objectifs ultimes de son élaboration sont l’assurance d’une rentabilité économique et financière continue de la société et le rééquilibre de sa structure financière.

I.N