Amen Bank désignée par la BERD : "La Banque émettrice la plus active en 2019, en Tunisie"

Dans le cadre du Trade Facilitation Program (TFP) ou Programme d’aide aux échanges commerciaux (PAEC) établi par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), Amen Bank a été récompensée par le prix de la "La Banque émettrice la plus active en 2019, en Tunisie". https://www.ebrd.com/work-with-us/trade-facilitation-programme/awards.html

Ce programme comprend actuellement plus de 100 banques émettrices, réparties dans 29 pays (dont notamment Amen Bank en Tunisie), avec des transactions dépassant 1,5 milliards d'euros, depuis 1999 et plus de 800 banques confirmatrices dans le monde.

Il est à noter que la collaboration entre Amen Bank et la BERD remonte à 2014 après la signature :

- d’une convention de garantie du Commerce Extérieur, pour une ligne de garantie de 15 millions de dollars,

- d’une convention de financement du Commerce Extérieure pour une ligne de financement de 15 millions de dollars.

La coopération entre Amen Bank et la BERD s'est surtout développée dans le cadre de la garantie du commerce extérieur.

Cette distinction vient confirmer l’utilisation croissante et adéquate de ce programme, la maîtrise de la technique ainsi que le professionnalisme des équipes d’AMEN BANK et traduit son engagement au service de ses clients, en particulier pour leurs opérations de commerce international.

BERD :

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement ou BERD (en anglais, European Bank for Reconstruction and Development : EBRD) est une Institution Financière Internationale qui se consacre au développement d’économies de marché et à la promotion de l’initiative privée et de l’esprit d’entreprise dans 38 pays. La Tunisie est devenue membre de la BERD, depuis le 29 Décembre 2011. Depuis cette date, la BERD a investi plus de 900 millions d’euros dans le pays à travers plus de 40 projets.

Programme d’aide aux échanges commerciaux (PAEC) :

Depuis son lancement en 1999, le Programme d’aide aux échanges commerciaux (PAEC) a favorisé le commerce extérieur et régional dans les pays où la BERD investit. Dans le cadre de ce Programme, la BERD accorde des garanties à des banques confirmatrices internationales, ainsi que des prêts à court terme à certaines banques et sociétés d’affacturage pour rétrocession à des exportateurs, importateurs et distributeurs locaux.

