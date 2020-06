Les garderies et jardins denfants reprennent leur activité

Le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Séniors, après coordination avec le ministère de la Santé et l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, a annoncé, dans un communiqué publié ce jeudi 18 juin 2020, la reprise de l'activité des institutions publiques et privées dédiées à l'enfance.

Ces institutions sont également autorisées à ouvrir les cantines et à préparer le déjeuner des enfants, à condition que les repas soient servis avec un système de rotation et par petits groupes.

En ce qui concerne la reprise de l'activité estivale, le ministère précise que les institutions devront appliquer toutes les mesures stipulées dans le protocole sanitaire. Il a ajouté que le guide des procédures de prévention contre le Covid-19 dans les établissements pour enfants a été mis à jour après coordination avec le ministère de la Santé et l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, et a appelé tous les directeurs à bien se préparer à la reprise normale de leur activité en respectant les exigences du guide susmentionné qui peut être téléchargé sur le site www.femmes.gov.tn.

Le ministère a enfin souligné que les services d'inspection et d’encadreement sont chargés de contrôler les institutions pour veiller à la mise en œuvre des mesures préventives prévues dans le protocole sanitaire.

M.B.Z