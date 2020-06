L'Assemblée compte forcer lÉtat à recruter des chômeurs de longue durée

La commission parlementaire de la jeunesse, des affaires culturelles, de l'éducation et de la recherche scientifique a tenu hier, mercredi 17 juin 2020, une conférence de presse consacrée à la présentation du projet de loi n°27-2020 relatif aux dispositions exceptionnelles pour le recrutement dans le secteur public.

Le président de la commission a indiqué que la plupart des blocs parlementaires ont contribué à la formulation de ce projet, soulignant que la question du recrutement des chômeurs fait l’objet d’un large consensus parmi les élus, quelle que soit leur famille politique.

Il a ajouté que des discussions se sont tenues avec des parties gouvernementales notamment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le ministère d'État auprès du chef du gouvernement en charge de la Fonction publique, de la Gouvernance et de la Lutte contre la corruption ainsi que des organisations et associations actives dans ce domaine.

Le président de la commission a ensuite présenté les articles du projet de loi, dont le premier, qui a été approuvé par la commission et qui stipule que les recrutements seront répartis en tranches annuelles successives selon un classement établi en fonction de l'année d'obtention du diplôme et de l'âge du diplômé. Il a ajouté que le reste des articles ne sont pas sujets à discorde et qu’ils concernent pour la plupart les catégories visées par le projet de loi. Il s'agit notamment des personnes ayant des besoins spécifiques, d'un membre de chaque famille dont tous les membres sont au chômage en plus de ceux qui sont au chômage depuis dix ans et plus et qui n'ont pas plus de 35 ans. La proposition de loi sera présentée en séance plénière après approbation par la commission.

Rappelons que le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avait publié, il y a tout juste un mois, une circulaire annonçant une série de mesures exceptionnelles liées à l'élaboration du budget de l'Etat pour l'exercice 2021 et stipulant notamment gel des recrutements dans la fonction publique. Les nouveaux programmes de formation dans le cadre des recrutements prévus pour l'année 2022, seront également reportés et il n’y aura aucun pourvoi des postes vacants.

Ce projet de loi qui parle de recrutements selon une ancienneté dans le chômage et selon l’âge du chômeur semble venir d’un autre monde. Elyes Fakhfakh le martelait dimanche, les caisses sont vides et les partenaires sociaux doivent être raisonnables. Cette fois-ci le coup est venu de l’ARP, « après discussions avec les parties gouvernementales ». Un autre détail et non des moindres, étrangement passé sans encombres à la commission, concerne le recrutement des chômeurs qui ont dix ans ou plus d’inactivité. On ne parle de pas de formation, de remise à niveau, de classement selon le mérite, comme si la fonction publique manquait d’incompétents….

M.B.Z