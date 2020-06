Grève générale des agents de la santé publique, demain jeudi 18 juin

Les professionnels de la santé publique observeront, demain jeudi 18 juin 2020, une grève générale dans tous les gouvernorats de la République, à la suite des appels de la fédération générale de la Santé, réclament notamment l’application des accords sur la loi organique et le retrait de l’article 2 de la fonction publique.

Tous les services de santé publique, à l’exception des services d’urgence, seront perturbés par cette grève sectorielle générale, qui sera lancée à partir de minuit, et comprendra le personnel des services de santé et des hôpitaux ainsi que les directions régionales et centrales du ministère de la Santé.

La grève sera présentielle dans la mesure où un rassemblement sera observé devant les établissements avec port du brassard rouge, et la non-couverture de toutes les activités externes et non urgentes. Les protestataires se dirigeront, par la suite, vers les sièges des syndicats régionaux et locaux en plus de l’organisation d’un rassemblement devant le siège du ministère de la Santé à partir de 9h.

Le secrétaire général de la fédération de la Santé, Othman Jellouli, a indiqué dans une déclaration à la TAP mercredi 17 juin que cette grève vise à protester contre "le manque de sérieux du gouvernement", exprimant son étonnement quant au fait que la fédération n’ait pas été invitée à tenir une réunion de négociation en présence des responsables de la présidence du gouvernement et du ministère des Finances.

Othman Jellouli a dénoncé ce qu’il a qualifié de "l’ignorance du gouvernement" dans le traitement des demandes des professionnels de la santé publique. Il a fait porter au gouvernement la responsabilité de ce que cette grève va entrainer en termes de perturbation des services sanitaires.

Il convient de rappeler que les professionnels de la santé avaient observé le 28 mai une journée de colère, décrétée par tous les syndicats du secteur de la santé dans les hôpitaux publics.

I.M