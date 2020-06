Interdiction du jeu en ligne "Free Fire", le cabinet du mufti répond

Certains médias ont partagé ce mercredi 17 juin 2020, une information disant que le cabinet du mufti a interdit le jeu en ligne « Free Fire » le jugent « immoral et nocif pour la santé mentale et physique ».

L’information, qui s’est avérée diffusée par une fausse page de Diwan-Al Ifta a été démentie sur la page officielle.

Le journaliste Mohamed Ali Souissi a souligné que l’Etat est aussi concerné par la transformation digitale et devrait veiller à ce que ses pages répondent à des normes élevées de professionnalisme et respectent les normes techniques les plus importantes pour que les internautes et les journalistes ne soient plus induits en erreur.





M.B.Z