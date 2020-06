Fedia Jebali, ancienne journaliste de Business News, victime dun violent braquage

C’est l’histoire d’un braquage violent dont a été victime, dans la soirée du dimanche 14 juin, l’ancienne journaliste de Business News Fedia Jebali et sa sœur Fida, sur la route de Radès.

« Une femme avec un groupe de personnes a balancé son enfant exprès devant la voiture pour que je freine, je me suis brusquement arrêtée et elles se sont toutes mises devant la voiture », écrit-elle sur sa page Facebook.

Immédiatement, plusieurs femmes ont fait irruption devant le véhicule des deux jeunes filles, certaines d’entre elles ont réussi à y pénétrer. « J'ai eu extrêmement peur à en perdre la langue... et en une fraction de seconde, elle s'est tournée du côté de la vitre de ma sœur et l'a directement triée par ses cheveux pour la faire sortir de la voiture. Ma sœur, le corps à moitié en dehors de la voiture, a été obligée d'ouvrir la porte pour la repousser. Ce monstre (sic) l'a ensuite frappée avec la porte de la voiture lui cassant le nez, une scène traumatisante, avec ma sœur le visage jusqu'au cou couvert de sang et son pull trempé de sang. Ensuite elle l'a tiré par terre et a commencé à l'écraser avec ses pieds ! Je n’avais plus le choix, je devais descendre de la voiture, car ma sœur aurait très bien pu y rester sous ses coups... j'ai commencé à la frapper pour qu'elle la lâche. Déstabilisée ainsi, elle a commencé à crier à haute voix : les gars venez ! Prenez la voiture, mettez-la en pièces détachées et faites votre fête avec les deux filles ! »

En quelques secondes, elle raconte comment elle et sa sœur ont été encerclées par d'autres femmes (plus d'une dizaine) qui ont commencé à les frapper, alors qu’elles étaient toutes les deux à terre.

« C'était traumatisant mais surtout très douloureux, j'en garde les traces, une morsure au niveau de la poitrine (je vous avais dit qu'elles étaient des monstres), des griffures et des bleus sur tout le corps ! Qu'avons-nous fait pour mériter qu'un tel sort s'abatte sur nous ? Elles nous ont écrasé sous leurs pieds, et nous frappaient comme si nous leur avons tué leurs parents ! »

Fedia et Fida ont heureusement pu être sauvées par un groupe de personnes qui sortaient de la mosquée du coin après la prière. Plusieurs personnes leur ont porté secours et les ont portées jusqu’à leur voiture dans un geste salutaire.

La suite du récit de Fedia est tout aussi effarante. Malgré l’intervention de plusieurs citoyens, leur calvaire n’était pas terminé. « C'est pas fini ! Une fois dans la voiture, mis à part qu'ils m'ont volé mes lunettes de vue et ma montre, nous nous sommes rendues compte qu'ils nous ont pris nos téléphone, un vieil homme qui est apparemment respecté dans leur forêt a intervenu en notre faveur et nous les a ramené. J'allais démarrer quand l'une d'elles a sauté dans la voiture et a essayé d'enlever les clefs, nous avons toutes les deux fait notre possible pour qu'elle s'éloigne. J'étais sonnée, dans un état d'angoisse totale, perdue, détruite, j'avais le corps qui me faisait mal je ne pouvais même pas crier, j'ai à peine pu entendre ma sœur qui essaye de se détacher de l'autre brute criant "Démarre ! Démarre ! je suis bien accrochée à la chaise et il y a de l'autre côté une quinzaine d'hommes avec des bâtons et des épées (oui des épées) qui arrivent ».

Au final, les deux filles ont réussi à démarrer leur voiture et à s’enfuir. La femme à l’origine de l’agression a été arrêtée et comparu devant le tribunal suite à ce braquage. Elle est actuellement en état d’arrestation en attendant le jugement final.

Notre ancienne collègue, ainsi que sa sœur, se remettent doucement mais sûrement de leurs émotions et de leurs blessures…

S.T