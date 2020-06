Des avocats démentent lancien bâtonnier Abdessatar Ben Moussa

L’avocate et ancienne députée, Bochra Belhaj Hmida, l’ancienne porte-parole de la présidence de la République, Saïda Garrache, l’ancienne présidente de l’AMT, Kathoum Kennou et d’autres avocats et juristes, ont réagi ce mercredi 17 juin 2020, à l’intervention de l’ancien bâtonnier des avocats, Abdessatar Ben Moussa qui a démenti son agression par Abir Moussi.

Les avocats ont affirmé que les faits ont bien eu lieu, s’étonnant que M. Ben Moussa nie une agression devenue carrément célèbre dans le milieu et qui a même donné naissance à une plaisanterie qui se transmet encore aujourd’hui entre les promotions.

Rappelons que la députée Attayar, Samia Abbou, avait parlé hier, lors de son intervention sur la télévision nationale, de cette agression. Elle a été démentie illico par Abdessatar Ben Moussa.

M.B.Z