Bechr Chebbi ne nie pas sa conversation complotiste avec Samia Abbou contre Abir Moussi

L’élu Ennahdha, Bechr Chebbi, a donné une déclaration à Mosaïque FM pour se défendre de la vidéo montrée, le 12 juin 2020, par Abir Moussi, dans laquelle on le voit en discussion avec l’élue Samia Abbou.

Sans pour autant nier sa conversation complotiste avec Samia Abbou contre Abir Moussi, Bechr Chebbi a déclaré que la présidente du PDL était une habituée des écoutes et de l’espionnage, ajoutant qu’elle était connue pour cela depuis l’époque où elle était avocate. « Cela ne me dérange pas parce que la discussion portait sur la nécessité que le parquet intervienne devant le discours haineux et violent de Abir Moussi […] Un discours qui est puni par la loi anti-terroriste dans plusieurs pays, pas seulement en Tunisie », s’est-il défendu.

L’élu a ensuite dénoncé le niveau atteint par l’ARP dans ses débats. Il a ajouté : « je ne pense pas que l’élue Samia Abbou a dit une chose pareille (des insultes, ndlr), et même si elle l’a dit, c’est sûrement dans un contexte où elle ne le pense pas ».

S.F