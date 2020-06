La Steg promet plus de clarté et de transparence à ses clients

La Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) a annoncé dans un communiqué vendredi 12 juin 2020, qu’elle a pris de nouvelles décisions en réponse aux demandes d’éclaircissement des clients concernant les factures d'électricité et de gaz afin d’apporter plus de clarté et de transparence.

Rappelant que la société émet près de 25 millions de factures chaque année et reçoit 19 000 objections. La Steg a précisé qu’après vérification, seulement 40% d'entre elles sont acceptées, soit 0,03% du nombre total de factures.

La société a décidé de lancer un plan de communication pour expliquer la méthode de calcul du montant de la facture de consommation d'électricité et de gaz.

Il est décidé d’expliquer également la méthode utilisée pour calculer le montant des factures intermédiaires ou estimatives et d’œuvrer pour améliorer cette méthode.

La société a décidé d’œuvrer pour séparer les services d'électricité et de gaz du reste et de préparer un panel d'indicateurs de service pour les clients. Elle a également décidé d’accélérer l’actualisation de son site web et intégrer plusieurs applications facilitant ses services auprès de clients.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des décisions prises à l’issue d’une réunion avec le ministre de l'Énergie et des Mines et de la Transition énergétique consacrée à l'examen des raisons des plaintes de nombreux clients concernant ce qu'ils considéraient comme une augmentation injustifiée du montant de la facture d'électricité et de gaz.

I.M