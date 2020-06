Près du tiers du déficit commercial de la Tunisie est énergétique

L’Institut national de la statistique (INS) a publié les chiffres relatifs au commerce extérieur. Le résultat est sans appel le plus gros de notre déficit est énergétique : 32,7% du total du déficit. Ceci dit, il a baissé significativement de plus de 36% pour s’établir à 1.993,9 millions de dinars (MD) au mois de mai 2020.

Il faut dire que le déficit de la balance commerciale s’est contracté comparativement aux années précédentes vu la baisse importante des importations et exportations lors de la crise Covid-19. Le solde de la balance commerciale a atteint pour les cinq premiers mois de l’année 2020 -6.099,9 MD contre -8.106 pour la même période en 2019 (+24,74% par un an) et -6.632,1 même période en 2018 (+8,02% par rapport à deux ans). Le taux de couverture s’est faiblement amélioré de 0,3 points pour se situer à 71%.

Le pays a enregistré une forte contraction des échanges pour le troisième mois consécutif liée aux mesures de confinement. Durant les cinq mois de l’année 2020, les exportations ont enregistré une baisse de 23,8% et ont atteint le niveau de 14.921,4 MD. De même, les importations ont enregistré une baisse de 24,1% pour se situer à 21.021,3 MD.

Pour le mois de mai 2020, les exportations ont baissé de 37,1% pour se situer 2.400,1 MD. Les importations ont diminué 34,5% pour atteindre 3.655,5 MD.

Pour l’export, la diminution a touché principalement les secteurs off-shore, à savoir le secteur des textiles, habillement et cuirs et le secteur des industries mécaniques et électriques dont les exportations ont chuté respectivement de 32,4%, et de 49,8%. La baisse a concerné quasiment tous nos principaux partenaires européens, particulièrement la France (-44%), l’Allemagne (-57%) et l’Italie (-36%). Pour l’import, la baisse est due essentiellement à la régression observée aux niveaux de l’énergie (49,3%), des biens d’équipement (41,8%), des matières premières et demi produits (37,1%), des biens de consommation (33,5%) ainsi que des produits miniers et phosphatés avec un taux de 77,9%. Elle est expliquée par la diminution de nos achats en provenance de la quasi-totalité de nos fournisseurs : la France (-48%), l’Allemagne (-52%), l’Italie (-49%), la Russie (-94%), la Chine (-13%), le Maroc (-60%) et l’Egypte (-64%).

Le solde de la balance commerciale est déficitaire avec la Chine (-2.094,6 MD), la Turquie (-893,4 MD), l’Algérie (-859,5 MD), l’Italie (-523,3 MD) et la Russie (-446,3 MD). En revanche, il a enregistré un excédent avec la France (+1.228,6 MD), l’Allemagne (+334 MD), la Libye (+382,3 MD) et le Maroc (+172,7 MD).

I.N