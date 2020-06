LInlucc a-t-elle décerné un prix à Nermine Sfar ?

Une photo montrant un prix adressé par l'Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), l’UGTT et l’Utica à l’artiste Nermine Sfar a beaucoup circulé sur la toile ce vendredi 12 juin 2020. Ce prix indique que la jeune artiste est remerciée pour ses efforts dans la lutte contre la pandémie du Covid-19.

Contacté par Business News, l’attaché de presse de l’Inlucc, Wael Ounifi, a affirmé qu’il s’agit d’un faux document et que l’Instance n’a jamais octroyé un tel prix à Nermine Sfar. Il a précisé que le prix en question a été décerné à une association se trouvant à Jendouba pour des actions qui ont contribué à maîtriser le virus dans la région.

Nermine Sfar avait, rappelons-le, pris l'initiative d’organiser des vidéos live où elle dansait pour les internautes afin de les encourager à rester confinés chez eux et prévenir la propagation du Coronavirus. Ses vidéos ont été suivies par plus de cent mille personnes et sont devenues le rendez-vous incontournable de la soirée pour ses followers et fans. Evidemment ses exhibitions n’étaient pas du goût de tous mais l’artiste a réussi, encore une fois, à créer le buzz au point qu’on a aussi parlé d’elle dans des médias étrangers.

M.B.Z