Zied Laâdhari : Le paysage parlementaire se résume aux conflits populistes !

Le député et ancien secrétaire général du mouvement Ennahdha, Zied Laâdhari, a critiqué dans une publication sur les réseaux sociaux vendredi 12 juin 2020, le paysage politique et parlementaire. « Le système politique malheureusement n’a pas compris le message des électeurs et la « Latkha » de l'après-élections » s’est-il exprimé.

Il a indiqué que les motions parlementaires, celles présentées par le parti destourien libre et la coalition Al Karama, quels que soit leurs sujets, sont loin d’être la principale préoccupation des Tunisiens. Le paysage parlementaire se résume, selon lui, aux conflits politiques et populistes.

« Il est vrai que l’ingérence étrangère en Libye et les cicatrices de la colonisation sont de nobles causes mais ces questions ne se relèvent pas de cette manière et avec cette méthodologie. Loin de toute polarisation populiste, ces causes doivent unir les Tunisiens et non les disperser. Elles doivent être posées avec plus de responsabilité, dans le cadre d’une vision nationale claire et surtout sans céder à la tension et la médiocrité qu’on a vu lors de la dernière plénière » a-t-il expliqué.

Et d’ajouter : « le populisme émotionnel, l’extrémisme politique et des simples slogans, c’est ce qu’on a vu lors de cette plénière. Cette motion était un prétexte pour régler des comptes politiques ».

I.M