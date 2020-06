Ennahdha souhaite rationaliser lusage des motions parlementaires

Le bureau exécutif d’Ennahdha a tenu une réunion le 10 juin 2020 et rendu public un communiqué à propos de ses principaux résultats.

Ennahdha s’est dit préoccupé par la recrudescence des manifestations sociales suite aux difficultés économiques que vit le pays. Le parti constate également la montée du discours d’incitation contre les hommes d’affaires et leur diabolisation. Ceci doit pousser le gouvernement à mieux organiser le dialogue entre les partis politiques et les organisations nationales et à « élargir la ceinture politique qui soutient le gouvernement ».

Le parti a également appelé son bloc parlementaire à consulter les autres formations pour accélérer le consensus autour de l’élection des membres de la Cour constitutionnelle et à rationaliser l’usage des motions parlementaires. Dans ce sens, le parti appelle à amender l’article 141 du règlement intérieur afin d’encadrer les motions et limiter leur usage abusif.

S.F