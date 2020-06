Retrait de 105 pièces dantiquités dune vente aux enchères à Paris

Le ministère des Affaires culturelles et l’Institut national du Patrimoine ont annoncé, ce jeudi 11 juin 2020, que 105 pièces d’antiquités sur un total de 114 pièces ont été retirées d’une vente aux enchères qui devait avoir lieu, aujourd’hui même, à 15 h à Paris.

A cette occasion, la ministre des Affaires culturelles, Chiraz Laâtiri a tenu à remercier toutes les parties qui sont intervenues d’une manière rapide et efficace pour arrêter cette vente. Elle a, également, mis en exergue la réaction positive de la famille ayant exporté les biens et qui fait part de sa disposition à déclarer toutes les pièces en sa possession, de faire un inventaire et de les rendre en Tunisie dans les plus brefs délais.

Mme Laâtiri a, par ailleurs, appelé tous les citoyens à respecter le Code du Patrimoine et de déclarer tous les biens en leur possession pour les protéger et préserver la souveraineté nationale.

Rappelons que le chargé du contentieux de l’Etat a annoncé, vendredi 5 juin, se saisir de l’affaire de la vente aux enchères de pièces archéologiques tunisiennes à Paris.

Au total, 114 pièces historiques de l’époque beylicale, exposées par l’hôtel des ventes Coutau-Bégarie-Drouot à Paris, ont été programmées pour une vente aux enchères le 11 juin sous le nom : Noblesse & Royauté Art de l’Islam – Orientalisme.

S.H