Une pension complémentaire pour les citoyens au revenu mensuel inférieur à 180 dt

Le gouvernement a décidé par décret, jeudi 11 juin 2020, d’allouer une pension complémentaire permanente pour les personnes dont le revenu mensuel net est équivaut ou inférieur à 180 dinars.

Le ministère des Affaires sociales a annoncé la nouvelle dans un communiqué précisant que cette décision concerne les retraités de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et ceux de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et dont le nombre est de plus de 140 000.

Cette décision s’inscrit dans le cadre de la stratégie du gouvernement visant à assurer un revenu minimal décent pour les familles démunies impactées par la crise sanitaire Covid-19.

Notons que le ministère des Affaire sociales n'a pas communiqué le montant exact de cette pension.

