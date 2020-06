Pnud : bientôt une étude sur limpact de la pandémie Covid-19 sur léconomie tunisienne

Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a annoncé, jeudi 11 juin 2020, qu’il était en train de finaliser une étude sur l’impact de la pandémie Covid-19 sur l’économie tunisienne.

Le Pnud a précisé, dans son communiqué, que cette étude « englobait également des dimensions fiscales ».

Les principaux résultats de cette étude ont été présentés au ministre des Finances, Nizar Yaiche, par le représentant résident en Tunisie du Pnud, Steve Utterwulghe, lit-on dans le communiqué de l’agence onusienne.

Le renforcement de la coopération en matière de conseil, d’assistance technique et d’expertise sur la mobilisation des ressources internes et le financement du développement et du secteur privé, étaient, également, à l’ordre du jour de cette rencontre.

N.J.