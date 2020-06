Imed Hazgui : aucune base militaire étrangère nexiste en Tunisie !

Le ministre de la Défense, Imed Hazgui a rejeté, ce jeudi 11 juin 2020, dans une déclaration à Mosaïque Fm, l’existence de toute base militaire étrangère et de toutes forces armées étrangères en Tunisie.

« La Tunisie a toujours maitrisé son territoire et son espace aérien. La position de la Tunisie est claire par rapport au dossier libyen. Nous refusons toute intervention étrangère en Libye, il est donc évident que la Tunisie ne va pas y contribuer », assure le ministre de la Défense.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159188572357_media.mp3

Dans le même contexte, il a affirmé que les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont sécurisées et que l’armée est prête pour toutes les urgences, appelant à renforcer les capacités de l’armée et à soutenir moralement les soldats.

https://content.mosaiquefm.net/uploads/media/media/159188585247_media.mp3

S.H